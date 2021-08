¡Se picó La Voz! Decepcionaron en la batalla, se pelearon, lloraron y los jurados sorprendieron

Sin dudas anoche se vivió uno de los momentos más tensos en el exitoso reality de Telefe "La Voz Argentina". Es que dos talentosas cantantes decepcionaron con un performance y entre llantos terminaron peleándose arriba del escenario donde se llevó a cabo la batalla. Pero para sorpresa de todos la historia tuvo un un final feliz para ambas.

Jessica Amicucci y Esperanza Careri, del team Mau&Ricky, habían brillado en las audiciones a ciegas pero anoche cantaron "Love on top" de Beyoncé y su actuación valió las críticas de todos los jurados. La desafinación, la falta de coordinación y la poca empatía que tuvieron arriba del escenario fueron motivos más que suficientes para que Ricardo Montaner, La Sole y Lali Espósito lanzaran fuertes críticas y coincidieran en que cada una quiso lucir su voz por separado.

Los hermanos Montaner, a la cabeza del equipo, también expresaron su sorpresa por cómo se habían desempeñado y pidieron explicaciones. Jessica pidió hablar y contó la verdad de tan pésima presentación: “Fue muy duro trabajar. Si estaba muy nerviosa tuvo que ver con eso. Fue muy difícil. Fue difícil trabajar juntas. Hubo dos ensayos en los que no quiso cantar. Y yo aunque esté enferma, canto igual”. Esperanza se defendió, en medio de extrema tensión que se podía sentir en el estudio de Telefe: “Yo soy muy alérgica. Cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz. Feli, la que nos asesoraba, me dijo que no ensayara en esos ensayos para estar mejor después. Le dije (a Jessica) de ensayar, pero me dijo que prefería no hablar conmigo”.

Mau les dijo: “Aquí hay dos opciones: o uno la pasa como el culo, o uno dice ‘estas son las cartas que me tocaron’. Si uno decide aprovecharlo, cool. Eso está en ustedes. Yo espero que la persona que se quede retome y nos demuestre con el corazón que quiere y que se merece estar aquí. Pero la verdad es que a ninguno de los dos nos provoca tanto trabajar con gente que no está dispuesta a decir: ‘No importa, yo hago lo que se tenga que hacer’”. Y Ricky agregó que “la persona que va a continuar con nosotros podría ser finalista si da un cambio 180 en actitud y en todo, sino se va en la próxima. Jurado”.

Finalmente eligieron a Esperanza, la joven de 21 años -mitad venezolana y mitad argentina-, que es de San Martín y le dicen la Aretha Franklin mendocina. Lo cierto es que cuando ya casi se había ido Jessica, se escuchó el sonido del botón rojo. Para sorpresa de todos, Ricardo Montaner aprovechó el beneficio del "robo" y con su decisión hizo que la participante que había sido eliminada tenga una nueva chance. "Si yo estoy en esta silla es porque alguien me ha dado una segunda oportunidad. Bienvenida de nuevo”, dijo conmovido el cantante, que segundos después puso paños fríos y bromeó: “Encuéntrate con tu amiga para que conversen” El final, fue con abrazos entre ambas competidoras.