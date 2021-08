¿Cómo es el protocolo que presentó Derecho para el regreso de las mesas de examen presenciales?

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales presentó ante el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) un protocolo con medidas de cuidado contra el coronavirus para retomar las mesas de exámenes presenciales con distanciamiento y atención por turnos.



El documento, que consta de 13 páginas, detalla que para tomar exámenes presenciales los alumnos deberán inscribirse de la manera habitual, a través del sistema SIU GUARANÍ, mientras que todo trámite administrativo y/o consulta se efectuará en forma electrónica por el correo institucional. Se aclara que el alumno o alumna solo deberá presentarse a la mesa examinadora y retirarse luego de la evaluación.



La modalidad del examen será por turnos distribuidos a los alumnos, a los que previamente se les indicará por los medios habituales de comunicación de la Facultad el horario en el que deberán concurrir a la unidad académica.



Para tomar evaluaciones finales se habilitará la franja horaria de 8 a 19, con la posibilidad de extenderla hasta las 22 horas si resultase necesario.



Como parte de los cuidados, serán utilizadas aquellas aulas que cuenten con ventilación y amplitud (para garantizar la distancia entre personas de 2 metros), respetando un aforo del 25 por ciento de la capacidad. En tanto que no se pasará nota en la libreta estudiantil, sino que solo se hará en forma digital a través del SIU GUARANÍ. El examen final se deberá rendir con tapabocas y con un panel de acrílico separador entre el docente y el alumno, mientras que no se permitirán festejos por recibida ni en el interior ni exterior del edificio para evitar las aglomeraciones de personas que dificulten la circulación y/o impidan el respeto al distanciamiento social.



En otro de sus apartados, el texto elaborado por las autoridades de la Casa de Estudios ubicada en 48 entre 6 y 7 advierte que el acceso y permanencia de personal de la Facultad será exclusivamente para aquellas tareas desarrolladas por trabajadores en tareas esenciales y eventuales, con la debida justificación y autorización.



Se limitará el estricto e imprescindible acceso de personas externas a la Facultad (salvo casos que sean citados a fin de realizar alguna tramitación con previo turno y administración de protocolo). Los movimientos dentro del edificio del personal externo deberán estar limitados solo a las áreas donde se requiera su presencia (como fumigaciones o mantenimiento de ascensores, los que deberán ser citados con turno previo).



Solo podrán ingresar al establecimiento: personal no docente, personal de gestión y autoridades que cumplan funciones relacionadas con las actividades presenciales que no se encuentren comprendidos en grupos de riesgo, docentes que tomen finales y que no pertenezcan a grupos de riesgo, alumnos que se hayan inscripto para rendir finales y que no integren grupos de riesgo, a los cuales se verificará su inscripción antes de ingresar a la Facultad.



No podrán participar de las mesas finales sin excepción los docentes, no docentes y alumnos pertenecientes a los siguientes grupos de riesgo: mayores de 60 años; embarazadas; personas con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficientes, diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica o diálisis, personas con obesidad en índice de masa corporal igual o superior a 35kg/m2.



Durante toda la permanencia en el edificio se deberán cumplir las recomendaciones generales de prevención del contagio (que, entre otras, incluyen sanitización, lavado de manos, uso de tapabocas e higiene en general).



También se indica que el ingreso y egreso será por la entrada principal del edificio (sobre calle 48), donde una cinta divisoria separará el lado derecho para el flujo de entrada y el lado izquierdo para la salida, asegurando el debido distanciamiento.



Además, se dejará asentado en un registro el nombre y apellido, temperatura corporal al ingresar, horario de entrada y salida, sector de destino, tareas a realizar, teléfono de contacto y firma del personal en tareas esenciales y eventuales.



El documento en cuestión indica que ante cualquier síntoma (fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) se deberá dar aviso inmediato a un superior o responsable de área y proceder de acuerdo al plan de contingencia ante casos sospechosos en el lugar de trabajo. De ser caso confirmado o sospechoso de COVID-19, la persona deberá abstenerse de asistir hasta que se confirmen resultados negativos o hasta que las autoridades sanitarias den por resuelta la infección, según el caso.



El protocolo elaborado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales enumera a su vez las pautas de rigor para la prevención de contagios; recomendaciones para el traslado del personal a los lugares de trabajo y una serie de procedimientos para la limpieza y desinfección de los ambientes.