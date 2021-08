La guadaña K no tuvo piedad con un sindicalista

Pablo Michelli supo conducir la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y desde hace meses venía trabajando con la idea de llegar a la Legislatura de la mano del Frente de Todos. Algunas versiones señalaban, incluso, que tenía algún guiño desde el gabinete de Axel Kicillof. Michelli puso manos a la obra y presentó una lista de candidatos a senadores provinciales por la Cuarta sección, con la idea de competir contra el armado oficial que encabeza Walter Torchio, el intendente de Carlos Casares. Pero la ilusión le duró poco: como a otras tantas listas sin el guiño oficial, le tocó el mismo destino y no fue habilitada para competir. Enojado, Michelli apuntó sus darnos contra el intendente ultra K de Pehuajó, Pablo Zurro, uno de los que pisa fuerte en el noroeste bonaerense. “No dejan competir a los compañeros”, disparó. Al menos Michelli no está solo en eso de no poder participar. A Sergio Berni le pasó lo mismo en la sección Segunda.