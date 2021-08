Suspenden las carreras en el Hipódromo platense por un conflicto que se agudiza

Trabajadores de distintas áreas del Hipódromo de La Plata nucleados en la agrupación Familia de Turf continúan con la medida de fuerza que impide la actividad hípica en el predio de 44 y 118. El reclamo es por el pago de premios atrasados, malas condiciones de trabajo, falta de infraestructura y por el seguro médico. De esta forma, la Comisión de Carreras informó hoy en un comunicado que "se ha dispuesto suspender la reunión del día de la fecha en razón de no poder garantizar la realización de la misma, atento a existencia de un conflicto con un sector de la actividad hípica".

Jonatan Ramallo, entrenador, expresó que "estamos protestando contra la administración del Hipódromo por una deuda de premio que tiene con toda la actividad. Mucha gente no sabe, pero acá se paga a los siete días al primer puesto y al segundo, por un tema de análisis de doping y un protocolo que se realiza acá. Y del tercero para atrás se paga en el día.

"Pero estamos a 60 días de atraso. Estamos corriendo en pésimas condiciones, las pistas son un asco, los chicos no tienen luz, no hay agua caliente, las pasadas son peligrosas, no invierten la plata en infraestructura. Vamos en decadencia. Nosotros como juventud queremos que se reactive todo", sostuvo.

En tanto, el jockey Matías Ferreyra sostuvo que "no tenemos un seguro. Un compañero se tiene que operar hace 50 días, pero el hospital no tiene convenio con el Hipódromo porque ese convenio se cortó. Así estamos. Sin seguro no podemos correr, es una actividad de alto riesgo, muy peligrosa".

Ferreyra señaló que "la medida de fuerza fue después de mucho diálogo con la administración y sin llegar a nada. Se tomó una medida de fuerza ordenada, con una semana de anticipación. Se programó todo para que sea la menor gente perjudicada posible. El martes la administración nos atendió de mala manera, no aceptó el petitorio".

La protesta es llevada adelante por propietarios, entrenadores, jockeys, peones y capataces del hipódromo platense nucleados en la agrupación Familia de Turf.