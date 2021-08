Malestar en 119 y 36 por una obra inconclusa: "En este pozo están intentando llegar a China"

Con sensaciones de hartazgo y preocupación entremezcladas, una vecina de Barrio Hipódromo se comunicó este jueves con eldia.com para denunciar el drama al que se viene enfrentando desde hace un mes cuando su "impecable" vereda se convirtió en un profundo socavón que acumula escombros, tierra, basura y agua.

La vecina no dudó en afirmar que le llama la atención la profundidad y el diámetro del pozo. "Vereda y cordón rotos, no se entiende por qué se hizo un pozo de ese tamaño. En este pozo no llegaron a China, pero están intentando", opinó la vecina

Según indicó Norma Romero en diálogo con este diario, hace 30 días, un grupo de operarios se presentó en la esquina de su casa, 119 y 36, y comenzó a romper las baldosas. Comentó que le produjo un fuerte espanto ver cómo rompían todo ya que, a simple vista, no parecía haber una filtración que justificara la obra.

Fue en ese marco que se acercó al lugar de trabajo y pidió una explicación. "Me dijeron que estaban realizando mantenimiento de los caños ya que los vecinos de 122 tenían cortado el servicio. Me explicaron que la obra demandaba la realización de un pozo cada 40 metros. Justo me fue a tocar a mi", contó.

Las primeras jornadas transcurrieron entre el polvo y el ruido de las picotas rompiendo el suelo. Recién al cuarto día el ruido cesó y si bien Norma creyó que las obras habían finalizado grande fue su sorpresa cuando, al salir de su casa se encontró con un profundo pozo en la puerta de su casa.

"De un día para el otro no se volvieron a ver. Hoy cumplimos 30 días de esta situación y en la cuadra estamos muy preocupados e indignados por la desidia. No sólo dejaron la obra inconclusa sino que además no la señalizaron como se debería haberse hecho. Tememos que, de noche, alguien se caiga al pozo", expuso.

Los tragos amargos para esta vecina continuarían las semanas siguientes ya que al ver que nadie se presentaba decidió contactarse con la empresa. "Me dijeron que si quería el arreglo del pozo debía ponerme al día con las boletas. Quizás se confundieron por que yo pago religiosamente todas las facturas que me llegan", explicó.

En la misma línea pidió públicamente a la empresa ABSA que haga lo necesario para finalizar la obra lo antes posible.