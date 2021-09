Aún con filas de gente para votar, cerraron los comicios en el país: cuándo se conocerán los primeros resultados

Las PASO 2021 para elegir candidatos a legisladores en todo el país cerraron esta tarde a las 18, luego de una jornada que por las circunstancias particulares planteadas por la pandemia de coronavirus, se registró un ritmo más lento de votación. Por ello, las autoridades electorales de algunos distritos, como la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, dispusieron que se entregaran números a las personas que estaban en las filas aún después de las seis de la tarde para que pudieran sufragar.

Según informó la Cámara Nacional Electoral, hasta las 18 había votado el 67 % del padrón total de 33.841.837 electores habilitados para definir los candidatos que competirán en las elecciones de octubre por los cargos de presidente, senadores y diputados nacionales.

La Directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, afirmó que quienes lleguen a los lugares de votación hasta las 18 tendrán "el voto garantizado", pidió que concurran porque "la votación es segura" e informó que "no se registraron incidentes".



"Las personas que lleguen hasta las 18, van a poder ingresar a los establecimientos de votación sin inconvenientes. En el caso de que haya filas en el exterior -por el cumplimiento del aforo- se va a identificar al último elector o electora y tiene su derecho al voto garantizado", aseguró Quiodo desde el Centro de Cómputos de la sede del Correo Argentino.



Insistió en que "a jornada electoral se extiende hasta las 18 horas" y pidió que concurran a votar quienes aún no lo han hecho porque "la votación es segura".



La directora nacional agradeció "a los delegados y delegadas de la Justicia Electoral y a los miembros del Comando General Electoral" quienes en esta elección "velan por la seguridad de los comicios y están supervisado el cumplimiento del protocolo sanitario en esta elección tan particular e histórica que está viviendo el país".



Quiodo también destacó que "hasta el momento" la elección "se desarrolla con total normalidad en todo el territorio argentino" y "sin incidentes".



Luego felicitó "especialmente a la ciudadanía, al pueblo argentino, que una vez más, volcándose masivamente a las urnas ha reafirmado su compromiso con el sistema democrático".