Medvedev se quedó con el US Open y le quitó las ilusiones de hacer más historia a Djokovic

El ruso Daniil Medveded se quedó hoy con el título del US Open al vencer en la final a Novak Djokovic por un triple 6-4, impidiéndole al serbio alcanzar el último Grand Slam de la temporada luego de conseguir los tres grandes torneos previos, y privándolo además de sumar su 21 trofeo de estos máximos certámenes tenísticos, lo que lo hubiese convertido en el más ganador de la historia.

When it all sinks in. pic.twitter.com/3Jy5cQ8Vlx