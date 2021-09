Hebe de Bonafini: “Si el presidente no cambia a gente que tiene al lado, no va a funcionar”

Tras el resultado en las PASO de este domingo, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, salió a remarcar los errores cometidos por el Gobierno nacional y el oficialismo, y apuntó contra el presidente Alberto Fernández, al advertir que si no cambia algunas piezas de su gabinete, será imposible recuperar al electorado perdido.

“Si el presidente no cambia a un montón de gente que tiene al lado, que le hacen el diario como a Yirigoyen, un diario especial para él, no va a poder funcionar”, afirmó De Bonafini en declaraciones radiales.

“El presidente escucha siempre a los que no tiene que escuchar: a los ricos, a los poderosos, a los carniceros, se junta con los gordos de la CGT. Y bueno, estas son las consecuencias. A mí me parece que dentro de todo lo grave que es, es bueno para que los que no hacen nada o se creyeron que teníamos la vaca echada, hagan algo”, completó.

En esa línea, la dirigente remarcó que “el presidente volvió a prometer", y agregó: "No sé si estamos para creerle o no porque él dice muchas cosas que después no cumple. Lo que le dijimos tantas veces, que escuche a quien tiene que escuchar, se dio cuenta ahora de que tiene que escuchar a los que nosotros le dijimos desde el primer día que lo vimos”.

“Yo lo que veo es que esto es como un terremoto que no provoca roturas de las casas ni se muere gente, pero te da un susto bárbaro (...) Me parece que si hubiéramos ganado, estaríamos perdiendo todos, aunque parezca un disparate. Cuando se gana, hay una especie de exitismo en la gente que no hace que se preocupen por lo que se tienen que preocupar”, reflexionó.