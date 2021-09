Bielsa, goleado y muy autocrítico, se echó la culpa por la caída de su equipo

Marcelo Bielsa siempre sorprende a la hora de enfrentar los micrófonos y está vez no fue diferente. Después de una nueva caída de su equipo, el Leeds, por goleada ante el Liverpool, realizó una profunda autocrítica y se adjudicó errores en la planificación del partido.

El equipo dirigido por el argentino cayó 3-0 y sigue sin ganar en la Premier League. Muy crítico de su propio planteo, se manifestó preocupado por la actualidad de su equipo: "No estuvimos a cargo muy a menudo en el juego. Fueron superiores a nosotros en todos los aspectos. No sé por qué. Necesito saber cuáles son las razones. Cuando perdimos el balón, crearon peligro. Por supuesto que me preocupa que hayamos perdido 3-0″

Sobrre el planteo elegido, el Loco admitió que "Evidentemente, la forma en que planifiqué el partido no permitió que brillaran nuestros delanteros y sucedió lo contrario con el técnico rival. Ellos lograron meter a sus delanteros en el juego para crear peligro y oportunidades. En la primera parte siempre crearon peligro, pero sí tuvimos algunos balones en la primera mitad que habrían creado más peligro para el oponente".

Y cerró con más autocrítica: "Estoy seguro de que la forma en que ambos equipos planearon jugar, lo que decidió Klopp en el desequilibrio de sus delanteros y lo que elegí yo, no permitió que nuestros muy buenos delanteros crearan peligro y desequilibraran el juego".