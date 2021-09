"Anti-vacunas" contra la ciencia en el centro platense: "A mi vecina se le quedó pegado el celular al brazo"

Un grupo de estudiantes de distintas carreras de la UNLP se manifestó este martes frente al edificio del Rectorado en avenida 7 entre 47 y 48 y se mostraron en contra de la aplicarse la vacuna contra el coronavirus y expusieron sus argumentos -algunos polémicos- sobre su postura.

La protesta se dio en el marco de las distintas Facultades que van regresando a la presencialidad en clases, y según expresaron quienes se manifestaron, entre los protocolos que podrían exigir está el de tener las dosis inoculadas.

"No queremos vacunarnos, creemos que tienen cosas que producen contraindicaciones, no tendría que ser obligatoria porque es peligrosa. La universidad propone que para volver a la presencialidad haya que vacunarse, y no estamos de acuerdo, nos parece injusto", manifestó una de las alumnas que encabezó la movida.

"Es mucha gente la que piensa así, pero tienen miedo a lo que los traten de locos", agregó. "A mi vecina se le paralizó la mitad de la cara", relató.

"La vacuna la pondría entre paréntesis, hubo algo del Covid que a mí nunca me cerró. No puede ser que haya una vacuna a medio año de iniciada la vacuna. A la gente no le dicen la verdad", sostuvo y dijo que "la gente no lee y repite como loro".

Otra de las estudiantes que se hizo presente contó (ver video) que "se nos ponen mote de negacionistas, pero a mí vecina el celular se le quedó pegado al brazo. Como seres humanos libres exigimos que se testeen".