Estudiantes unidos en contra del pasaporte sanitario en la UNLP: "Siguen excluyendo gente"

Un grupo de estudiantes, docentes y no docentes de la UNLP se reunió en la puerta del Rectorado ubicado en 7 entre 47 y 48 en contra de la posibilidad de implementar un pasaporte sanitario específicamente para las facultades platenses.

Si bien esta medida, de la que se manifiestan en contra el grupo de antivacunas, no fue anunciada sino que se está estudiando de cara al año que viene, implicaría que quienes no estén vacunados podrían continuar las clases de forma virtual. Dos de los estudiantes agolpados en el centro platense hablaron con este medio para dar más detalles.

Federico Rivarola de la Facultad de Humanidades, desde la Agrupación Alternativa Estudiantil, asegura que es “un movimiento bastante amplio”. Según explicó, esta medida de la UNLP impediría la posibilidad de “ejercer su derecho a estudiar y trabajar”.

“Yo estoy vacunado pero estoy en contra de la vacunación obligatoria, en contra de quienes no les permiten estudiar y trabajar a los no vacunados”, detalló Rivarola. “Siguen excluyendo gente diciendo ‘vos no te vacunas, no podes venir’”, agregó para luego confirmar que irán hasta las últimas consecuencias, basados en la Constitución”.

En la misma línea afirmó que el decano de la UNLP exigiría a los no vacunados un pcr semanal que tiene un costo de cinco mil pesos. Además, involucró a movimientos como la ATULP, FULP, FUA, centros de estudiantes y sindicatos por “gobernar y decidir por fuera de lo que eligen los estudiantes”.

Por otra parte, Rocío de Psicología se explayó sobre las medidas de su facultad: “En nuestra facu están dando la posibilidad de cursar virtual o presencial. Eso implica que quienes no estamos vacunados nos hagan un recorte porque Psico dispone de pocas prácticas y nos complicaría”. Antes de finalizar, aclaró “ahora es opcional, no hay nada estipulado de cómo va a ser”.