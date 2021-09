El explosivo audio de una diputada ultra K: tildó de "enfermo" y "okupa" a Alberto Fernández

Cuando la tensión en el Gobierno sigue en su punto más alto, después que ministros y funcionarios kirchneristas pusieran sus renuncias a disposición del presidente Alberto Fernández, en lo que para muchos se trata de un "vaciamiento de poder", se conoció el audio de una diputada ultra K llamando "enfermo" y "okupa" al mandatario.

Se trata de Fernanda Vallejos, muy allegada a Cristina Kirchner, quien en un mensaje habló del "enfermo de Alberto Fernández, el okupa de Alberto Fernández", lo trató de hipócrita y llamó inútiles a sus colaboradores.

"No diciendo hipócritamente el domingo, porque se ve que además de ciego es sordo", dijo en un pasaje, para luego afirmar, ante la falta de cambios en el Gabinete, "quiere conservar a su núcleo de inútiles".

También asegura: "No lo hizo y no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política porque el jefe de Gabinete es un payaso”. En el audio, donde también se escuchan insultos y exabruptos a integrantes del Frente de Todos, agrega: “El tipo está atrincherado, como Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie... A la derecha le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se subordinó a la política para la cual fue elegido”.

En otro pasaje de los 12 minutos de relato también le pega duro al ministro de Economía Martín Guzmán: "Hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Todos sabíamos que era una mentira, pero no sólo eso: cuando ocurrió lo obvio y hubo que endurecer las medidas de cuidado... no hubo medidas económicas que acompañen. Y tenemos prácticamente equilibrio fiscal. ¡Equilibrio fiscal con 50% de pobreza y en medio de una pandemia! Era obvio que la gente no iba a venir aplaudiendo”.