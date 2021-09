Cuatro civiles en órbita: arrancó la era del turismo espacial

Desde la misma estación donde en 1969 partió el mítico Apolo 11, anoche salió hacia el espacio el primer vuelo sin astronautas profesionales y tripulado por cuatro “personas comunes” -como ellos mismos se presentan- como parte de la carrera para conquistar el turismo espacial encarado por la empresa SpaceX.

Se trata de la misión Inspiration 4, que arrancó desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, Estados Unidos, a bordo de la cápsula Dragon. Es “el primer vuelo espacial humano totalmente civil del mundo en órbita”, aseguró SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk.

A diferencia de sus competidores, Virgin Galactic y Blue Origin, esta misión no será de apenas unos minutos sino que durará tres días en que sus cuatro tripulantes darán vueltas alrededor de la Tierra a una distancia de 540 kilómetros sin más ayuda que el entrenamiento de seis meses que recibieron antes de partir.

