De Manes a Moyano, la política en vilo por la crisis en la Casa Rosada

La crisis que sacude al Gobierno tras la dura derrota electoral en las PASO fue ayer motivo de comentarios por parte de los principales referentes de la política y el sindicalismo.

Por caso, poco después de la dura carta pública de Cristina Kirchner, uno de los que salió a hablar fue el candidato a diputado nacional en la Provincia por el frente Vamos con Vos, Florencio Randazzo: “Las luchas de facciones dentro de un gobierno traen los peores recuerdos”, criticó.

También Facundo Manes cuestionó: “En lugar de redefinir el rumbo del país y traer calma, estresan y confunden aún más a la sociedad en medio de una crisis. Una irresponsabilidad sin precedentes”.

En tanto que la precandidata porteña por Juntos, María Eugenia Vidal pidió: “Hay que reducir la incertidumbre de la gente, esto no es bueno para nadie, tenemos que ser prudentes, serios y responsables en nuestro rol opositor”.

Por su parte, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo dijo sobre la carta de la vicepresidenta: “No puedo estar más que asombrado. Su prosa sigue intacta de relato, siempre culpando al otro. La vicepresidenta no actúa ‘sinceramente’ sino justificándose. Es hora de que se haga cargo de su decisión y lleve tranquilidad a los argentinos”.

Del lado de los sectores alineados con el Gobierno uno de los que habló fue el líder de Camioneros, Hugo Moyano, que volvió a apoyar al Presidente y afirmó que el oficialismo va a “reventar las urnas en noviembre”. Mientras envió su respaldo a Fernández, “un hombre que siempre nos ha escuchado, atendido, y siempre ha tratado de darnos una respuesta”, ponderó.

Sobre la crisis política en el Gobierno, el líder piquetero Luis D’Elía opinó que la que “más responsabilidad tiene” es Cristina. “¿Ella no sabía lo que era Alberto Fernández? ¿Que era un hombre de centroderecha comprometido con los intereses de las corporaciones y con toda una historia política? Néstor Kirchner jamás hubiera puesto a Alberto Fernández. Cristina lo hizo por toda una visión de que si no lo hacía no se ganaba, pero si hubieran ido ella y [Axel] Kicillof se ganaba igual. Por eso, la gran responsable es Cristina. Pero ahora que lo pusieron [a Alberto] hay que bancarlo”, remató.

Por otro lado, la carta de la vicepresidenta recibió el respaldo de un dirigente social kirchnerista como Juan Grabois, que en su Twitter escribió: “Me acuerdo ese día cuando eligió a Alberto. Tuve la suerte de verla. Con esa decisión CFK construyó la victoria sobre el macrismo. Tuve miedo de que esa victoria no resultara el cambio de rumbo que necesitábamos. El escenario sigue abierto”, para después criticar la negociación del gobierno con el FMI apelando a una referencia bíblica: “‘No se puede servir a dos señores’ (Mateo 6:24); Que Dios ilumine a nuestro Presidente y para los que no creen, que sea el clamor del Pueblo. Nada más que decir. Ahora, esperar”.