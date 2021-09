“Con presiones no me van a obligar”: la advertencia del Presidente

“Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”, advirtió ayer el Presidente, Alberto Fernández, en su primer contacto con un matutino porteño tras la ola de renuncias de ministros y funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner.

En medio del terremoto político, el jefe de Estado, que ya al mediodía había publicado una serie de mensajes en Twitter, envió un claro mensaje a la vicepresidenta que en 2019 lo eligió para liderar la fórmula del Frente de Todos.

Lo hizo a través del diario Página 12, alineado con el oficialismo. Allí se lo describió al Presidente como enojado con la exmandataria, a la que le reprocha haberse comunicado con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante la crisis desatada tras la derrota electoral en las PASO, antes que con él. “¿Por qué no me llamó a mí?”, se habría preguntado entre sus íntimos.

También se informa que desde la noche del miércoles le llegaron al Presidente, por distintas vías, mensajes kirchneristas pidiéndole “que pare, pero yo no hice nada”. Y se cuenta que calificó la catarata de renuncias como “una estudiantina” y que quienes la presentaron “aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados”.

De acuerdo a la nota periodística, la idea del Presidente tras es avanzar con cambios en el Gabinete. Algo que habría sido conversado el martes en una cena con Cristina. “Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie”, puso el diario en boca de Alberto Fernández y que se mostró sorprendido: “No entiendo para qué se apuraron”. Además de confirmar que “(Cristina) Jamás me pidió la renuncia de Martín Guzmán”.

Horas antes de que Cristina Kirchner hiciera pública una dura carta en la que cruza al Presidente (ver aparte), Alberto Fernández deslizó en Página 12 que “por ahí” podría haber cambios de Gabinete la semana próxima. Aunque evitó dar nombres de salidas y entradas.

Eso sí, después de destacar los apoyos internos recibidos, aclaró que lo llamaron “todos los gobernadores” y que le dijeron “que aceptara las renuncias, que los sacara”.

La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda reesponsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

“Algunos me planteaban que lo raje a Wado (De Pedro), que es un buen ministro (del Interior)”, dejó saber y después: “¿Cómo me voy a desprender de (la titular de la Anses) Fernanda Raverta, una funcionaria súper laburadora y eficiente?”.

“La gestión de gobierno seguirá desarrollándose como yo estime conveniente. Para eso fui elegido”

Alberto Fernández,

Presidente de la Nación

Consultado sobre si aceptará o no las renuncias puestas a disposición (sobre todo la de De Pedro), el Presidente aclaró: “Aún no he analizado ninguna renuncia”. Y agregó: “Tiempo al tiempo. El que se apura se equivoca”.

Al mediodía de ayer, Alberto Fernández había recurrido a su cuenta de Twitter para expresarse con un extenso hilo de mensajes. “La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo”, comenzó el mandatario para luego sentenciar: “Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino”.

“Nuestro mayor desafío es continuar el proceso de reactivación ya iniciado, promover el empleo y garantizar la educación y la salud de nuestro pueblo”, agregó en un tercer mensaje.

Por la misma vía escribió: “Agradezco el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas”.

También valoró “el gesto de las organizaciones sociales y de todos los que me manifestaron su afecto impulsando una movilización en mi apoyo”, pero pidió: “Aún así, prefiero que toda esa fuerza que implica una movilización de esa magnitud se canalice para construir la épica militante que ayude a argentinos y argentinas a desentrañar el dilema que se nos plantea en noviembre”. Por ese motivo, el Movimiento Evita decidió suspender la marcha a Plaza de Mayo a la que había convocado para la tarde de ayer.

En Twitter, el Presidente continuó: “Hay dos modelos de país en pugna: el que descree del trabajo y la producción y sólo promueve la especulación financiera y el que cree que con una producción pujante recuperaremos la dignidad del trabajo para todos y todas”.

Dijo haber oído al pueblo y envió un primer mensaje de advertencia: “La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”.

Por último, aseguró que seguirá “garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria”.