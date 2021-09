Llegan al país el primer lote de vacunas Pfizer: cuántas arriban y a quienes se las aplican

(Agrega declaraciones)



La asesora presidencial Cecilia Nicolini aseguró hoy que el gobierno planea "poder avanzar de manera sostenida con otras 7 millones de aplicaciones de segundas dosis" durante septiembre, para completar los esquemas vacunatorios contra el coronavirus, y confirmó que esperan para la semana próxima la llegada de la primera tanda de las vacunas de Pfizer para los adolescentes.



Además, en entrevistas que mantuvo desde la Casa Rosada con los canales 12 de Córdoba, 13 de Santa Fe y Telefé de Rosario, Nicolini apuntó:



"Estamos aumentando las capacidades semana a semana, hemos batido récords cada mes, esperamos en septiembre seguir trabajando en esta ampliación del plan de vacunación que sigue marchando de manera muy exitosa".



"En agosto hubo un avance muy importante para avanzar con los esquemas y en septiembre continuaremos con esta tarea. La Argentina ya tiene más personas con dos dosis que con una. Hay más de 14 millones de personas que completaron su esquema de vacunación", añadió.



Nicolini explicó que "llegamos a 53 millones de dosis recibidas y siguen llegando" y apuntó, por radio La Red, que con la Campaña de Vacunación Nacional "hemos cumplido el objetivo de agosto que fue aplicar 7 millones de dosis, además de todas las primeras dosis que también se aplicaron".



En ese sentido, acotó que "septiembre también es nuestro objetivo poder avanzar de manera sostenida con otras 7 millones de aplicaciones de segundas dosis, por lo menos".



Nicolini recordó que se priorizó "en primera instancia la vacunación de una dosis", que resultó "una estrategia muy exitosa" porque van "más de 14 semanas con baja sostenida de casos, sin tensión en el sistema sanitario y baja también en mortalidad e internaciones" por coronavirus.



Por otro lado, a tono con declaraciones previas de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la asesora presidencial sostuvo que, "a partir de noviembre, se va a evaluar con la comisión de expertos" la conveniencia o no de avanzar con la aplicación de una tercera dosis en algunos sectores poblacionales de riesgo. "Se analizará la posibilidad de si es realmente pertinente de acuerdo a la situación sanitaria de Argentina, de pensar en una tercera dosis de refuerzo", dijo Nicolini y detalló que esa evaluación se basará "sobre todo para personas que recibieron la vacuna hace más tiempo o que son de personas de riesgo".



Respecto del acuerdo con la empresa Pfizer para la compra de vacunas, Nicolini indicó que "para septiembre el laboratorio nos confirmó que enviaría unas 580 mil dosis, de las cuales 260 mil estarían llegando la semana próxima".



Con ese lote, "esperamos poder seguir avanzando con la vacunación sobre todo en adolescentes", destacó y afirmó que "es factible que como lo dijo la ministra de Salud, que en las próximas semanas o meses se pueda ampliar la vacunación a la franja de 12 a 18 años".



En el caso de la Sputnik V, dijo: "Estamos trabajando en comunicación constante con la Federación Rusa para que sigan llegando vacunas y para que se acelere el envío de principios activos priorizando el componente dos para que el Laboratorio Richmond produzca esa vacuna".



"De hecho ese laboratorio comenzó a distribuir la componente dos de la vacuna y ya tiene producidas más de 3 millones de dosis a la espera del control de calidad de Gamaleya que también se van a distribuir", remarcó.



A su vez, señaló que los resultados de los estudios de intercambiabilidad de vacunas "son muy auspiciosos y positivos para que tengamos la opción de que las personas puedan completar sus esquemas de vacunas tanto con Moderna como con Astrazeneca".



Nicolini también apuntó que el Gobierno continúa con la vacunación, en especial con las segundas dosis, para poder "analizar nuevas aperturas, lograr mayor aforo e incluir nuevas actividades" con el objetivo de "cuanto antes seguir avanzando a esa vida que queremos".



Y, puso como ejemplo que hay "un plan piloto para pensar en una vuelta al fútbol con público", como se va a hacer con el partido entre la selección de Argentina con Bolivia, el 9 de septiembre, aunque aclaró que se tendrá "en cuenta también cómo avanza la pandemia" y se seguirá "poniendo como prioridad la salud de las argentinas y los argentinos".



"Seguimos recibiendo vacunas tanto se Sinopharm como de AstraZeneca, también Sputnik V, sobre todo el componente 2 para poder completar los esquemas de vacunación", remarcó Nicolini y destacó que se espera "la semana próxima recibir el primer envío de la vacuna de Pfizer", que sobre un total de 580 mil dosis "serán unas 260 mil dosis para avanzar en la vacunación de adolescentes".



La politóloga destacó que "Argentina está en el puesto número 17 del mundo por cantidad de dosis aplicadas", aunque remarcó que "no es una competencia, sino por el contrario, cuanta más colaboración tengamos entre países es mejor, sobre todo los países de la región, de América Latina".



"Estamos viendo también las nuevas variantes que pueden emerger y lo rápido que se transmiten alrededor del mundo, así que es muy importante que todos los países puedan avanzar así como lo está haciendo Argentina, donde llevamos más de 14 semanas consecutivas de descenso de casos", añadió.



Por eso, insistió, "estamos viendo la efectividad de las vacunas aplicadas en la vida real, y cómo está impactando en que disminuyan de manera sostenida las muertes, en que tengamos un sistema sanitario que no esté en tensión y que también disminuyan las internaciones graves por Covid".



Nicolini señaló que hoy la prioridad es "seguir avanzando de manera sostenida con la segunda dosis para llegar a toda la población, y a la vez nos mantenemos atentos con lo que pueda suceder con la variante Delta".



"Argentina apostó por vacunas seguras y eficaces que estuvieran disponibles lo antes posible", recordó y sostuvo que a partir de esa decisión "fuimos uno de los primero países en el mundo en comenzar con el plan de vacunación", en diciembre de 2020.