¡Alerta amarilla! diez jugadores de la Selección al límite de las amonestaciones

Un tema que seguramente debe mantener alerta al cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni es el que tiene que ver con las tarjetas amarillas ya que hay 10 integrantes de la Selección que están al límite de las amonestaciones.

Cualquiera de ellos que reciba otra tarjeta en el partido de esta noche con Venezuela quedará al margen del encuentro del próximo domingo con Brasil.

En el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas previsto para hoy son diez los futbolistas que deberán cuidarse ante la Vinotinto: se trata de los defensores Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta, los volantes Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez y Rodrigo De Paul, y el delantero Lautaro Martínez.

Las crónicas previas al encuentro con Venezuela destacan que la mayoría de esta lista estarían en el once inicial que planea Scaloni para jugar esta noche a partir de las 21.00 horas. Esto apuntaría a que el entrenador no querría guardarse nada ni especular sobre la posibilidad de que alguno de ellos reciba otra amarilla y no pueda estar disponible para el medirse ante la Verdeamarela.