¡Festeje Lobo!: le ganó 1-0 a Unión y cortó la racha adversa

Gimnasia le ganó a Unión 1-0 en el Bosque con gol de Germán Guiffrey, a los 10 minutos del segundo tiempo, y así logró cortar la racha adversa de siete partidos sin victorias. El equipo de Pipo Gososito no brilló pero pegó en el momento justo y eso le alcanzó para sumar tres puntos de oro, no sólo en las estadísticas sino también en lo anímico.

El tanto llegó luego de un córner que Guiffrey logró transformar en gol por intermedio de un cabezazo, aprovechando la mala salida del arquero santafesino. Así, el elenco albiazul se quedó con un triunfo muy necesario de cara a lo que viene.

Cabe destacar que ambos equipos llegaron golpeados a este encuentro ya que los resultados no los acompañaban y se encuentran peleando en los últimos lugares de la tabla. Azconzábal, DT del Tatengue, está en la cuerda floja y es muy probable que el de esta tarde haya sido su último partido sentado en ese banco de suplentes, mientras que el proceso de Gorosito, técnico del albiazul, acaba de iniciar por lo que está en la búsqueda de un mejor funcionamiento.

Un primer tiempo chato

En un primer tiempo chato, en el que la visita comenzó teniendo más la pelota y sólo se quedó en buenas intenciones, el Lobo buscó imponer su juego y tuvo más aproximaciones al área rival. Una de las primeras jugadas fue con un remate cruzado del Pulga Rodríguez en el que no tuvo precisión.

Antes también habían rematado Eric Ramírez, que se fue por arriba tras una asistencia de Johan Carbonero, y el propio colombiano, que le pegó con la derecha desde fuera del área y se le fue desviado. La respuesta del albirrojo fue con dos tiros al arco, uno de Claudio Corvalán que se fue cerca del palo derecho y otro de Martín Cañete que se le fue alto.

Ya a los 26 minutos, Brahian Alemán asistió a Leandro Contín, que tuvo la suya: le pegó con la derecha desde fuera del área y la pelota pasó muy cerca del palo izquierdo. Pasados los 30 a Gimnasia le costó tener el control de la pelota y mostraba desconexiones entre los volantes y los delanteros. En tanto, Unión intentó tener el control pero no lastimó al local. Así se fueron al descanso sin abrir el marcador y con la esperanza de que en el complemento mejoren lo hecho en la primera etapa.

El Lobo pegó justo

En los primeros minutos del complemento ambos equipos volvieron a demostrar falencias en su juego pero la primera la tuvo el Lobo, con un remate de Brahian Alemán que rebotó en un defensor tras una buena jugada colectiva.

Si bien el local fue el que más propuso en el inicio del segundo tiempo, la falta de ideas y las imprecisiones fueron un factor decisivo para no poder inclinar la balanza a su favor.

El tanto del albiazul llegó a los 10 minutos de la segunda etapa luego de un tiro de esquina que consiguió el Pulga Rodríguez, y en el que tras su ejecución Guiffrey aprovechó la mala salida del arquero Sebastián Moyano para meter un frentazo que hizo temblar la red. Así, el Lobo rompió una racha de 408 minutos sin marcar en el Bosque ya que el último gol lo convirtió en la fecha 7, de la mano del Pulga, en el empate 1-1 contra River.

Gimnasia siguió intentando y con un doble remate de Rodríguez que tapó bien Moyano pudo ampliar la ventaja. Además empezó a mostrar firmeza en el fondo.

En los 15 minutos finales la visita buscó acercarse al arco de Rey ya que decidió quemar sus últimas naves. Logró conseguir un remate desde afuera del área de Juan Manuel García -ingresó por Cañete- que pasó cerca del palo izquierdo y un disparo de Juan Nardoni, que se fue desviado, pero no mucho más.

Si bien le tocó aguantar sobre el cierre, Gimnasia defendió con uñas y dientes un resultado muy necesario, pensando en una recuperación para empezar a salir de los últimos puestos.

Formaciones

En la previa, sorpresivamente el DT Néstor Gorosito incluyó a Nery Leyes entre los titulares. Precisamente el ex volante del conjunto santafesino ingresó en lugar de Harrinson Mancilla, en una llamativa variante que el técnico, no sólo porque el que sale es el colombiano, convertido casi en una pieza clave del equipo, sino porque no se había visto que se estuviera trabajando. Incluso la especulación era que el que se podía meter desde el inicio era Manuel Insaurralde, variante que quedó descartada.

En consecuencia, el Lobo formó con Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leo Morales, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Erirk Ramírez, Leyes, Brahian Alemán, Johan Carbonero; Luis Miguel Rodríguez y Nicolás Contín. Por su parte Unión, equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal, alistó a Sebastián Moyano, Claudio Corvalán, Emanuel Brítez, Franco Calderón, Federico Vera, Martín Cañete, Juan Nardoni, Juan Portillo, Fernando Márquez, Daniel Juárez y Gaston Gonzalez.

El choque contó con el arbitraje de Diego Abal.