Se mudó y halló una muñeca diabólica y una carta de muerte en la pared

Jonathan Lewis se llevó el susto de su vida. El hombre pensó que con la mudanza a su nueva casa en la ciudad británica de Liverpool comenzaba una etapa de buenas noticias en su vida. Pero un tremendo hallazgo lo hizo cambiar de parecer.

Es que de forma casual este inglés encontró una muñeca diabólica dentro de las paredes de una de las habitaciones. Pero eso no es nada, junto a ella había una carta de muerte.

Todo sucedió mientras Lewis ordenaba sus objetos personales dentro de su nuevo hogar. Fue allí cuando advirtió que un cable asomaba de entre los muros, por lo que decidió agujerear la pared para saber a dónde conducía. Pero nunca imaginó que detrás de esa pared iba a encontrarse con semejante panorama.

El hombre se sorprendió con la muñeca de aspecto terrorífico y más le llamó la atención la carta que se encontraba junto a ella. El mensaje comenzaba así: “Estimado lector/nuevo dueño de la casa ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily”. A lo que continuaba diciendo: “Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien”.

Con este panorama, Lewis decidió hacer pública la historia en las redes sociales, por lo que rápidamente se viralizó y empezó a dar la vuelta al mundo. Su publicación recibió cientos de “likes” y mensajes de parte de muchos usuarios aterrados por la muñeca. Además, contó que al ver a la muñeca sus amigos le dijeron que venda la casa y se mude, ya que podría tratarse de algo muy malo. Sin embargo no les hizo caso: “Algunos de mis amigos me han dicho que vuelva a poner mi casa en el mercado y me mude, pero creo que es solo una broma”, declaró el joven.