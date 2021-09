Cinco consejos para mantenerte en forma siempre, según los expertos

La actividad física mínima, en tiempos donde la pandemia ha sabido ponerle un freno a los gimnasios y deportes, es fundamental para poder mantener el cuerpo activo, sano y cuidado. Los expertos aseguran que moverse al menos tres minutos cada media hora, ya es un gran avance para los que no están acostumbrados.

Según detalló a la cadena NBC News Stephanie Mansour, CPT y directora ejecutiva de “Step it up with Steph”, hay mínimos cambios que se pueden realizar en la rutina física diaria que pueden ser de un gran aporte.

Al entrenar, el levantamiento de pesas es de gran aporte para el aceleramiento del metabolismo y la mayor cantidad de grasa quemada en poco tiempo. Joy Puleo, gerente del programa de educación corporal equilibrada recomienda practicarlo por lo menos durante 5’ y luego aumentar el tiempo. Después de las pesas, es recomendable hacer actividad de cardio ya que aporta más resistencia.

Las actividades cardiovasculares no tienen que ser siempre las mismas y mucho menos durante el mismo tiempo. Ir variando las formas, aporta considerablemente al entrenamiento. Olvidada pero muy valiosa, saltar la soga puede ser de gran beneficio para quien siga estos consejos. Un detalle no menor es, a la hora de encarar una rutina en pos de perder peso o bien, mantener el estado físico, hacer deportes o actividades que nos diviertan impactan positivamente en el ánimo.