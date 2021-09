Piquín y Barajas: "Estamos enamoradísimos"

"Estamos muy enamorados", dijo Hernán Piquín ante la presencia de su novio, Agustín Barajas, en el estudio de ShowMatch. El joven oriundo de Granada, España, viajó la semana pasada a la Argentina para compartir unos días con él.

En primer lugar, Barajas opinó del rol de su novio como jurado de La Academia: “Él me parece maravilloso, aparte de cariño siento admiración por él. Todo lo que hace realmente me gusta"

En su programa, Marcelo Tinelli tuvo una charla con Agustín y le dijo: “Lo tenés muy enamorado”. “Por eso tuve que venir, porque si no, no llega a diciembre”, aseguró el bailarín español con una sonrisa, demostrando que la falsa modestia no es parte de él.

Así, el conductor le preguntó: “Perdón, ¿te vas a tener que quedar acá hasta diciembre?”. “No, tengo billete de vuelta pero lo tengo abierto”, respondió Barajas mientras, entre algunas risas, Piquín remarcaba que lo podía cambiar. Y luego explicó que el pasaje era para finales de este mes, exactamente, para el 30 de septiembre.

Hace unos meses, Hernán le había contado cómo había sido el comienzo de su relación con Barajas. “Me fui hace tres años invitado a bailar en una compañía. Hice la gira y ahí nos conocimos con Agustín, que es bailarín de flamenco. Tengo ciudadanía española desde mis cinco años porque mi padre es español y entonces me fui, lo conocí a él y dije: ‘Ya está. Me quedo’. Compramos una casa a las afueras de la ciudad de Granada, con vista al mar y estamos instaladísimos", aseguró Hernán Piquín.