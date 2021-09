Revuelo por los dichos de un candidato oficialista sobre la fiesta en Olivos

Daniel Gollan, el candidato a diputado nacional en la Provincia por la lista del Frente de Todos que encabeza Victoria Tolosa Paz, desgranaba en una entrevista radial las razones que pudieron incidir en la derrota de la coalición gobernante en las PASO. Entonces, cuando le consultaron sobre el impacto de las fotos del cumpleaños de la Primera Dama en la Residencia de Olivos y en plena cuarentena, el exministro de Salud de Axel Kicillof se despachó con una explicación que invitó a la polémica: “Uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente y que nos molestaron, claro que sí”, advirtió para después aclarar: “Ahora, lo voy a decir como me dijo esta semana una señora en un barrio, que me contó que no fue a votar. Y cuando le pregunté por qué me respondió: ‘Porque estamos mal’. Entonces, alguien del grupo quiso saber si le habían molestado las fotos (de Olivos) y ella explicó: ‘Mirá, la foto con un poco más de platita en el bolsillo hubiese sido otra cosa’”, relató Gollan dejando caer una risa débil. Y cerró sobre esa anécdota: “La gente valora un conjunto de medidas y evidentemente nos reclamó algo”.

Cuando en otro tramo de la entrevista le preguntaron al dirigente si no creía que su análisis subestimaba a los votantes, aclaró: “Al contrario, [la mujer] nos dio una lección cívica marcándonos que tenemos que resolver y mejorar cosas” e interpretó la abstención en las urnas y la situación económica como las principales causas de la debacle peronista en las primarias: “Hay un sector que habitualmente nos vota y que no fue a votar”, sintetizó y aludió a los ausentes como “un sector que venía muy golpeado”, que “empeoró” con la pandemia y que dijo: “No te voto en contra pero no te voy a votar”, resumió.

El revuelo fue casi inmediato. En la red social Twitter, por ejemplo, la candidata a diputada de Juntos por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, criticó que “el dolor de no poder despedir a un familiar fallecido, la educación que perdieron nuestros hijos, el tiempo que tardaron en vacunarse nuestros padres mientras ellos armaban vacunatorios VIP no tiene precio. Y los argentinos lo diremos de vuelta en las urnas el 14 de noviembre”.

También, el neurocientífico Facundo Manes interpeló: “Habría que preguntarle a los familiares de los casi 55.000 muertos en la Provincia si su dolor se solucionaba con ‘un poco más de platita’”.

En tanto que el intendente de Vicente López, Jorge Macri, criticó que “el dolor de perder a un ser querido, mientras en Olivos todo estaba permitido no se compra”, criticó. Mientras que el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró los dichos del exfuncionario bonaerense como “despreciables”. Y el candidato de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, lo tachó de “insensible e irresponsable”.

Por su parte, Gollan apeló a Twitter -la misma red en la que se viralizó la andanada de críticas- para acusar: “Vuelven los operadores mediáticos a manipular una entrevista para generar confusión y desviar la atención de lo importante” y remató: “Ponen en mi boca la opinión de una tercera persona sobre la cual es preciso reflexionar para entender el mensaje electoral del pueblo”.