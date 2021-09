Es oficial: la primera dama está embarazada

El Gobierno confirmó ayer el embarazo de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, cortando así con varias semanas de especulación política y mediática.

La esposa del presidente, Alberto Fernández, “se encuentra cursando la décima semana de su embarazo (único)”. Es decir que espera un hijo y no mellizos -como trascendió en un primer momento-, según se desprende del parte difundido por la Unidad Médica Presidencial, con la firma del Dr.Federico Saavedra.

En el mismo texto se indica que que el estado de salud de Yáñez “es bueno y bajo estricto control médico”. Además, en el escueto mensaje de cuatro líneas se anticipa que desde la Presidencia “se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión”.

Para el jefe de Estado se trata de su segundo hijo, pero el primero con Yañez, de 40 años, actriz y periodista con la que está en pareja desde 2014.

Fernández, de 62 años, ya es padre de Tani Fernández Luchetti, de 27 años y que en agosto cambió oficialmente su nombre y recibió un nuevo documento nacional de identidad no binario.

La sospecha sobre el potencial embarazo de la Primera Dama creció a fines de agosto, luego de que subiera a su cuenta oficial de Instagram una foto en la que se la veía sentada tomándose la panza con las dos manos y mirando sonriente a cámara. Por esos días, el Gobierno transitaba el escándalo por la difusión de otras fotografías: las del cumpleaños de Yáñez -junto al Presidente y amigos- en julio de 2020, en la Residencia de Olivos y cuando el país era sometido a una cuarentena estricta.

“El 14 de julio (de 2020) mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, se defendió entonces el Presidente.

Mientras, en la Casa Rosada no confirmaban ni desmentían el embarazo de Yáñez, hasta que ayer el comunicado oficial develó que los rumores eran ciertos.

Teniendo en cuenta que la Primera Dama cursa la décima semana de gestación, el matrimonio presidencial recibiría a su primer hijo para fines de marzo o principios de abril de 2022.

UN CASO CASI SIN ANTECEDENTES

El bebé de Fernández y Yáñez se convertiría en el primero en nacer en pleno mandato presidencial y en el primer bebé en habitar la quinta presidencial de Olivos en los siglos XX y XXI. El último primer mandatario en recibir una hija como presidente fue Julio Argentino Roca, en 1881.

De acuerdo a los detalles históricos, Agustina Eloísa Roca Funes, la menor del matrimonio de Julio Argentino Roca y Clara Dolores Funes Díaz, nació durante el segundo mandato presidencial, que se extendió desde 1880 hasta 1886.

Antes del nacimiento de su última niña, Roca y Funes Díaz habían sido padres de otros cinco hijos.