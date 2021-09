VIDEO.- Emocionante despedida a un chofer de la línea Oeste que se jubiló: "Me llenó el alma"

Este miércoles pasado el mediodía se vivió un momento muy emotivo en la terminal de la Línea Oeste: Claudio Toloza, a bordo del micro número 61, realizó su último recorrido como colectivero, ya que se jubilará, y sus compañeros lo agasajaron entre abrazos, bocinazos y aplausos, destacando su excelente labor y amistad durante 30 años.

El vecino del barrio San Carlos ingresó el micro y mientras se disponía a estacionar, todos le brindaron un importante reconocimiento. "Me llenó el alma, fue muy emocionante", confesó Claudio en diálogo con EL DIA.

Fue en el verano del año 1991, cuando Toloza se sumó a la Línea Oeste, que en ese momento era la la Línea 508 y que es operada por la empresa Nueve de Julio. "Yo cuando ingresé era la 508, hace 30 años. Imaginate. Después pasamos a la Oeste. Los recorridos eran otros, salíamos del Cementerio, Abato Echeverry, Olmos. Después cuando pasamos se hizo la reforma, y ya empezamos a andar por la 520, el Pato, el Ramal 16, entre otros tantos lugares", recordó el protagonista de esta linda historia.

Claudio está casado y actualmente lleva 36 años con su esposa. "Ella me acompañó todo el tiempo, es muy importante en esto que me pasas", dijo.

Y agregó: "Me emocioné mucho, por ahí uno piensa que es uno más en el legajo, pero terminás y con lo que te hacen sentir, te hacen saber que fuiste parte de la empresa. Más allá de los roces, de algunas diferencias, porque soy un tipo que no me callaba para nada (risas). Siempre tuve muy buena relación con los directivos y con los compañeros, y les agradezco por la sorpresa".

En cuanto a los recuerdos de sus inicios como colectivero, él destacó: "Antes la gente era más amable, ahora es como que cambió todo, estamos más acelerados, más intolerante, quizás por los años de servicio lo noto así. La gente a la mañana te saludaba, los pasajeros eran distintos, los tiempos fueron cambiando, estos años estamos más intolerables", sostuvo.

Por último también recordó como fueron cambiando las formas de pagar: "En aquellos tiempos teníamos la boletera, los boletos, cobrábamos nosotros, andábamos con un montón de plata, y dábamos los boletos. Luego vino la máquina de poner monedas, nosotros la llamábamos tragamonedas", y agregó: "No había tanta inseguridad, teníamos la plata a la vista, ahora no podemos no andar ni con monedas, te roban enseguida. Los tiempos eran distintos, hoy no se puede andar así".