La Policía Federal y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos intervienen en el caso de un youtouber porteño escondía en su casa un poderoso arsenal junto a libros de propaganda nazi.. El detenido tiene 44 años y le diagnosticaron esquizofrenia.

En los allanamientos le descubrieron pistolas, escopetas y hasta un ejemplar de “Mein Kampf” de Adolf Hitler.

El caso salió a la luz a partir de los videos subidos por el detenido. “Mis ametralladoras, itacas y revólveres, y realicé estas bendiciones para las Fuerzas Armadun paciente psiquiátrico diagnosticado con esquizofrenia de 44 años, en el que mostraba con una asombrosa naturalidad cómo manipulaba armas y municiones en el living de su departamento de Chacarita.

Gracias a estas imágenes y a una rápida investigación, el hombre fue detenido ayer luego de un allanamiento en el que descubrieron que lo que escondía en su casa era mucho más impresionante: un arsenal de armas compuesto de escopetas, pistolones y hasta una carabina.

Según fuentes judiciales a las que refiere el sitio Infobae, el hombre fue arrestado en un edificio ubicado en la avenida Forest al 800 después de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires recibiera una denuncia de que podría poseer una importante cantidad y variedad de armas en su vivienda.

El sujeto aparece en los videos vestido con indumentaria que aparenta ser típica de Oriente Medio- acompañaba su exposición con un relato casi sin sentido y con gestos militares. En un momento se calza un traje completamente blanco, una suerte de turbante del mismo color y comienza a describir lo que poseía. En otro segmento de uno de los videos, hace una suerte de “bendición” hacia las fuerzas armadas con una prédica casi incongruente.



“Les diré estas palabras de aliento a todos. Dijo el sol al combatiente más poderoso de los ejércitos: te convertiré en el faraón del universo y entonces yo responderé, responda conmigo, no lo haré. No seré faraón de ninguna cosa que tú ofreces y entonces el sol me dijo: por rechazar la temible bendición te expulsaré de la tribu eterna”, fue parte de la increíble oración que el hombre brindó a cámara.

El hombre apuntaba con su armas, mostraba las municiones y seguía con sus frases. Otro de los videos es aún más escabroso. En ellas se ve cómo el hombre, vestido de blanco, se clava en su pierna una gran cantidad de jeringas que -dijo- estaban llenas de penicilina. Además, se comió un comprimido de otro medicamente segundos después. “Logré inyectarme 2 millones 400 mil unidades de penicilina y comprimidos amoxicilina clavulánica”, sostuvo.

De acuerdo con las fuentes consultadas, D.A.P es ingeniero, soltero, no contaba con demasiadas visitas y no tenía relación alguna con los vecinos. Además, tenía su puerta blindada y como se ve en los videos, siempre vestía de blanco. Trabajaba en la Central Hidroelétrica de Atucha hasta que fue cesanteado por su carpeta psiquiátrica.

Otro de las datos inquietantes es que el ex RENAR le había concedido autorizaciones de tenencia de armas de guerra para colección. Sin embargo, cuando el organismo fue notificado de la salud mental del imputado, le revocó todas las autorizaciones y lo intimó a la devolución de armas. Pese a eso, no lo habían encontrado hasta estos días cuando se comenzó a seguirlo en el marco de la investigación.

D.A.P estaba siendo controlado y monitoreado permanentemente hace cuatro días hasta que consiguieron los allanamientos. Ahora, la fiscalía del caso ordenó una pericia psiquiátrica a los fines de determinar su nivel de imputabilidad. Por lo pronto, se encuentra detenido e imputado de tenencia y acopio de armas de guerra, municiones y explosivos, intimidación pública y amenazas.

“Por suerte lo descubrimos a tiempo”, dijeron fuentes del caso a Infobae. En detalle, el arsenal que le fue descubierto estaba compuesto por una escopeta Ithaca calibre .12, una escopeta Legend calibre .12, dos pistolones calibre 32, una pistola Bersa semiautomática calibre .9, otra Bersa .22, una Glock 9 milímetros, un revolver calibre .44 y carabina semiautomática Smith & Wesson. Además, le incautaron dispositivos electrónicos varios y hasta un ejemplar de “Mein Kampf” de Adolf Hitler.

“La inmediata identificación del sospechoso fue posible gracias al trabajo coordinado del CIJ y la PFA, y a la especial colaboración de Homeland Security y la Oficina de Seguridad Regional (RSO) de la Embajada de los EEUU, quienes reportaron imágenes y evidencia digital obtenida de la web” sostuvo el Fiscal General, Juan Bautista Mahiques.

Hay, finalmente, una sospecha con respecto a D.A.P, que no tiene antecedentes penales. Los investigadores creen que puede haber algo algo mayor detrás. Fuentes de la causa aseguran que merodeaba las zonas de embajadas en Palermo y Belgrano: su puerta estaba blindada, con un mecanismo costoso. Sus armas no son fáciles de conseguir; se sospecha que las adquirió de forma clandestina en la Triple Frontera. Sin embargo, esto, por el momento, es solo una hipótesis.

El operativo fue coordinado por la Unidad de Investigaciones Complejas del CIJ, con la colaboración de la División Armas y Explosivos y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina. También estuvieron presentes el Gabinete de Apoyo Técnico Operativo y el Gabinete Médico psiquiátrico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).