Zielinski: “Está bravo, todo muy parejo"

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, generó una nueva duda para definir los 11 que el lunes recibirán a Argentinos y es la presencia del volante central Jorge Rodríguez, que presentó algunas molestias y será evaluado hasta el domingo.



Zielinski puntualizó que de no llegar en condiciones el “Corcho” el reemplazante saldrá de David Ayala o Juan Manuel Sánchez Miño, y remarcó: “los dos son buenas alternativas, tienen características diferentes pero se sienten cómodos de internos y han jugado buenos partidos cuando les tocó estar”.



El técnico albirrojo dijo que “busco no analizar resultados sino rendimientos. A veces no es necesario perder para pensar en cambios. Quería ver a otros muchachos y lo quería hacer en competencia. Por eso me decidí el otro día por Aguirregaray, Pellegrini y Del Prete. Tal vez ahora necesitemos otra cosa”.



“Argentinos es un equipo que saldrá a disputarnos la tenencia, aceleran muy bien y buscarán presionarnos. Siempre buscamos pensar más en nosotros y en hacer un mejor partido que el rival. Lo importante es que seguimos siendo competitivos, aunque a veces tenemos mejores partidos que otros”, agregó.



Zielinski se refirió al nivel del campeonato y dijo que “está bravo, todo muy parejo. Empezamos la fecha pasada primeros, perdimos después de 5 fechas y quedamos sextos. Hay que tener paciencia, serenidad y buscar una regularidad que te ayude a cumplir los objetivos”.



El entrenador del “Pincha” también opinó de los arbitrajes y resaltó: “no me gusta echarle la culpa a los árbitros por un mal resultado pero es cierto que el otro día hubo una jugada de expulsión muy clara de un defensor de Talleres y siguió en cancha. En partidos anteriores también hubo jugadas que no nos cobraron penales claritos, como a Leandro Díaz en dos oportunidades y en otro a Apaolaza. No quiero que nos beneficien, pido que no nos perjudiquen”.



El equipo realizó una práctica de fútbol en el estadio y el técnico aguardará la evolución de Rodríguez para confirmar la mitad de la cancha y además definir la dupla de ataque, y ahí Gustavo Del Prete o Jaime Ayoví disputan un lugar para acompañar a Francisco Apaolaza.