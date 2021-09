Una carnicería, nuevamente blanco de un escruche: el segundo en 4 meses y con el mismo "método"

Una carnicería platense se convirtió en las últimas horas en blanco de un escruche. En horas de la madrugada, aprovechando la desolación que reinaba en el sector en el que se encuentra ubicado el comercio, al menos dos delincuentes arrasaron con la mercadería por un monto significativo, además de llevarse otros objetos y los 1500 pesos que habían de cambio en la caja.

El escruche fue cometido en la carnicería situada en la esquina de diagonal 73 y 70. Una de las representantes de la firma contó a EL DIA que los autores fueron dos sujetos presuntamente mayores de edad, que irrumpieron en el local después de “doblar la reja y romper un blindex”, aseguró.

El de ayer no es el primer robo que sufre la carnicería. No hace mucho ese comercio fue el escenario de otro escruche en el que se repitió el momento del día (la madrugada) y el "método". Según recordó la joven que dialogó con este diario, “hace cuatro meses entraron tras doblar rejas que son muy fuertes. No se entiende cómo hacen”.