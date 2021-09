Explotó Ruggeri: "Manga de mentirosos, falsos, sé quienes recibieron sobres de la AFA"

El exfutbolista Oscar Ruggeri acusó hoy al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, de repartir "sobres" con dinero que, consideró, "debiera ser para los campeones del mundo" en el '78 y '86.



"Los sobres que reparte la AFA tiene que ser plata para ayudar a los campeones del mundo, que nos rompimos el orto por la camiseta", tiró el exdefensor en el programa 90 minutos de ESPN, donde trabaja como panelista.



"Hay muchos campeones del 78 y el 86 que ahora no están bien, apóyalos para que vivan como corresponde. Nos rompimos el culo para tener la estrellita en la camiseta. Pedimos porque el fútbol argentino se hizo grande por nosotros", insistió el exSan Lorenzo y Real Madrid.



Ruggeri está enfrentado con "Chiqui" Tapia, a diferencia de varios campeones del mundo que manifestaron el apoyo para el actual conductor de la casa madre del fútbol argentino en el último tiempo.



Según le explicaron a Télam desde la AFA, la bronca nació por la cercanía del exfutbolista a Daniel Angelici, expresidente de Boca y hombre de Mauricio Macri en la política deportiva y en la justicia porteña.



El nombre del "Cabezón" sonó como posible manager de la Selección en pleno Mundial de Rusia 2018 cuando Jorge Sampaoli tambaleó puertas afuera en su puesto y se mencionó a Jorge Burruchaga, director deportivo y también hombre de Angelici.



Además, Ruggeri apuntó contra algunos periodistas a quienes acusó por "recibir sobres para hacerle campaña a Tapia".



"Estos verseros que dicen que ahora está todo bien. Las barbaridades que decían en cámara y afuera de la cámara. Maleducados... 11 años le dimos a la Selección. Yo los banqué y los bancamos desde el primer momento. Y sé quién cobró sobres y quién se los dio. No me hagan calentar pendejos, repartieron sobres para tirar campañas y los tengo enganchados, uno por uno", se expresó Ruggeri.



"El primer día que no lo nombraron salí y dije que me gustaba Lionel Scaloni y salieron y me mataron. El presidente de la AFA se sienta en un programa con un pibe que le hizo el minuto de silencio al DT cuando perdió un partido", reiteró en crítica con los periodistas y con el directivo.



Por último, Ruggeri, defensor en el título de México '86, bajó un poco y deseó que Lionel Messi sea "campeón del mundo el año que viene".