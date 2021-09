Julieta Arena, la platense de 18 años que consiguió el tercer puesto del Mundial de Escritura

Julieta Arena es una joven platense de 18 años que alcanzó en el tercer puesto del Mundial de Escritura, que se realiza entre 40 países y participan miles de personas. La escritora, orgullo de la ciudad, egresó del Nacional y actualmente estudia en la Universidad Nacional del Arte, en Capital Federal.

Julieta está en el primer año de la carrera Arte de la Escritura y apuesta a su futuro en cada contacto entre el lápiz y el papel. Con esfuerzo y mucho mérito, logró llegar al podio entre miles de personas que participaron en la competencia con sus creaciones.

Fueron dos semanas donde dos equipos de jurados conformados por tres escritores de distintos países evaluaron los trabajos. La categoría adolescentes, en la que compitió Julieta Arena fue evaluado por Ana Catania, María José Navia y Julia Monet.

Su equipo, conformado por compañeros de la facultad, fue mixto por lo que entraron dos textos en la última instancia: uno en categoría general y el de ella, llamado “Abismos”, en adolescentes. Su grupo fue bautizado como “Astrazenecas Karatecas” y sus integrantes fueron Álvaro, Martín, Carolina, Milena, Carla, Thomas, Luca y Sofía.

En la primera etapa de las dos semanas de competencia, cada equipo votaba entre sus textos. Luego, un jurado evaluaba y seleccionaba los textos que pasarían a la final, donde otro jurado decidió a los ganadores. Los “Astrazenecas Karatecas” siguieron juntos hasta el final, ayudando en la corrección.

Una de las juezas, María José Navia, describió al “Abismos”, el texto de Julieta Arena como “brutal” y elogió la capacidad para “contrabandear” la belleza detrás del imaginario del miedo. Este mundial es una iniciativa de Santiago Llach, que comenzó hace seis ediciones. El 20 de octubre comenzará una nueva inscripción para otra edición.

Abismo, de Julieta Arena

Las letras se transforman en imágenes y tus manos tiemblan al pasar las hojas lo más rápido posible. Mientras te sumergís en la lectura, cada sorbo de mate cocido se vuelve más frío y la taza se vacía.

Una pareja que intenta escapar de las desgracias de la casa. Cada vez que hay una tormenta el piso se llena de agua que cae por un agujero del techo donde decenas de años atrás se incrustó una bala, disparada por la misma persona que murió. En el techo resuenan piernas invisibles, en el baño los azulejos blancos y relucientes reflejan el agua de la ducha que cae al mismo tiempo que la cortina de flores. Las puertas de madera se abren solas o no abren y manos como garras las rayan para siempre.

Sabés que uno de los integrantes de la pareja va a morir, o la amante del marido, porque es una historia de terror que, por ahora, solo te hace temblar un poquito. Todavía tenés dudas, pero querés seguir, porque recién empiezan tus vacaciones y te gusta la idea de no poder controlar todo. Agarrás unos bizcochitos que compraste antes de salir en una panadería de tu ciudad y ponés la pava para hacerte otro mate cocido. Pensás que otro turista la usó antes, pero dejás ese pensamiento de lado. En el reflejo ves el cansancio del viaje, tus ojeras violetas y tu nariz roja se destacan en tu cara. Comés un bizcochito y le agregás el agua ya caliente a la infusión. Comprobás cuántas páginas te quedan intentando no adelantar el final, hacés una cuenta en tu cabeza y son menos de veinte. Deducís que va a morir la mujer mientras el hombre se va con su amante, no te cuesta saberlo, sos una persona astuta.

Te sentás en el sillón y las letras se vuelven a transformar en imágenes. Sonreís al ver que la escena arranca como lo dedujiste, pero te decepciona haberlo predicho. La mujer está sola, ella lee para evadir la realidad, como vos. Se va a duchar, ya sabés el final. Te acordás de tu reflejo en la pava y dejás el libro en el suelo para bañarte vos también. Mientras caminás hacia el baño te exalta el ruido de un trueno, no te suelen asustar, así que te reís y aceptás que la historia te dio un poco de miedo. Notás que la cabaña es antigua y está descuidada, no le habías prestado mucha atención. Al llegar al baño, abrís la ducha para que se caliente el agua mientras te desvestís. Agarrás dos toallas de un estante y cuando las ponés sobre la tapa del inodoro sentís que un vientito fresco recorre tu cuerpo. No hay ventanas entonces creés que fue parte de tu imaginación. Abrís la cortina floreada y te metés en la ducha, tus pies se calientan inmediatamente y ves el agua reflejarse en los azulejos blancos y relucientes. El vapor cálido te relaja y te gusta que las gotas se deslicen por tu piel. Escuchás que empieza a llover y la ducha se vuelve aún más placentera. Sentís los pies fríos. Al abrir la cortina ves que el baño está inundado, mirás al techo y el agua cae desde un agujero circular. Te dirigís a la puerta para buscar un balde y un trapo, pero un escalofrío recorre tu cuerpo mojado, la madera tiene rayones profundos y la cerradura está completamente trabada. Cerrás los ojos y sentís como la cortina de la ducha te envuelve la cabeza.