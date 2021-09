VIDEO.- ¡Señor, eso no se hace! Un auto circuló sobre la vereda y un vecino le puso freno

Nuevamente un vecino de la ciudad denunció públicamente algo que ocurre todos los días en la puerta de su casa: los autos se suben a la vereda y transitan todo su domicilio con el objetivo de poder descender por su garage. "Eso les facilita escapar de las dobles filas y el quilombo de autos que hay por la escuela que hay cerca", acusó José en contacto con EL DIA.

El insólito episodio ocurrió en las últimas horas y en esta ocasión el frentista de calle 42 entre 5 y 6 decidió plantarse y desviar el camino del automovilista. "Me dijo que me iba a pegar, estaba enojado. Yo le dije que estoy podrido que pasen todos los días por la ventana de mi pieza, que rompan la vereda", y agregó: "Esto pasa como cinco veces al día".

En el video, material que envió a EL DIA, se puede observar como José se dispone a intercambiar palabras en tono calmo, pese a que el conductor descendió a amenazarlo. Al ocurrir esto, el vecino le señala la cámara de seguridad y este se va.

"Ya llamé a la Municipalidad, me derivaron al 147, pero tampoco me contestaron", sostuvo. Y por último agregó: "Ya no sé qué hacer, quizá la solución sea una reja o algo, pero es algo que ya no se soporta".