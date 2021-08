¿Que hace señor? un auto circula por la vereda en 42 entre 5 y 6

Un frentista de calle 42 entre 5 y 6, ofuscado por los vehículos que circulas sobre la vereda.

José comentó: “Estoy cansado de tanta falta de respeto, hay dos colegios en la zona, y los conductores a la salida o entrada de la escuela estacionan los autos arriba de la vereda, y muchos circulan a gran velocidad. Es un peligro, imagine si sale un nene o cualquier persona de su vivienda, te llevan puesto”.

De esta manera José le expresaba a El Día la situación que viven los vecinos de esa zona a diario, y continuó; “Los tengo filmados a todos, te paran el auto en la cochera, andan por la vereda, es un descontrol. A la policía cuando le digo, me responden que no pueden hacer nada, que ellos no están para eso, no pueden hacer multas”

En el vídeo se puede observar y escuchar como una vecina sale de su casa y le golpea la ventanilla a uno de los conductores que circulaba por la vereda, en el audio se puede escuchar:

Vecina: “Vos no podes andar por la vereda.”

Conductor: “¿Que,la compraste la vereda? No me toques el auto,” mientras le propina una serie de insultos.