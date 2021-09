"Messi está bien, por suerte la patada sólo fue un susto", aclaró Scaloni de cara a Brasil

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aclaró este sábado que Lionel Messi se encuentra "bien" luego de la patada del defensor venezolano Luis Martínez en la victoria del jueves en Caracas, sobre todo pensando en el partido de mañana contra Brasil en el Arena Antártica.

"Leo (Messi ) está bien, por suerte la patada fue solamente un susto. Igual vamos a confirmar su condición al 100 por ciento cuando hagamos trabajos de campo", explicó el DT en la conferencia de prensa brindada este mediodía.

Sin embargo, y como suele ser habitual en Scaloni, todavía no confirmó el once que saltará al Superclásico de América porque "no hubo ni siquiera un entrenamiento" tras el viaje desde Venezuela.

"Tengo una idea de cómo formará el equipo, pero todavía no pudimos hacer un entrenamiento con los que jugaron frente a Venezuela. Probablemente haremos algunos cambios pensando en la continuidad de partidos", advirtió.

Argentina se enfrentará mañana desde las 16 a Brasil luego de haberle ganado la final de la Copa América el 10 de julio pasado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, pero para el técnico "es un partido más".