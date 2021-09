Alarma en la Selección Argentina: Brasil investiga si cuatro jugadores no cumplieron protocolos de ingreso

Las autoridades sanitarias brasileñas anunciaron que abrirán una investigación ante la sospecha de que cuatro jugadores del seleccionado argentino que actúan en Inglaterra no cumplieron los controles contra la Covid-19 de ingreso a Brasil, una situación que ocurre a menos de 24 horas del choque por las eliminatorias sudamericanas.



Así lo informó en un comunicado enviado a Télam la Secretaría de Salud del estado de San Pablo.



La Agencia Nacional de Vigilancia Santiaria (Anvisa) de Brasil notificó al Gobierno de San Pablo para que envíe al hotel Marriott del aeropuerto internacional de Guarulhos, donde está alojada la selección argentina, agentes sanitarios con el fin de determinar si Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, del club Aston Villa, y Cristian Romero y Giovani Lo Celso, de Tottenham, ingresaron dentro de la normativa vigente para personas provenientes de Inglaterra.



Inicialmente una fuente había revelado a Télam el inicio de la investigación sanitaria pero el caso fue confirmado oficialmente en un comunicado.



"Luego de la notificación del órgano federal, la Secretaría de Salud inició una investigación epidemiológica y sanitaria y elevará para que Anvisa delibere sobre la necesidad de cuarentena de los atletas", señaló el comunicado enviado a Télam por el gobierno de San Pablo.



El comunicado dijo que Anvisa "es responsable por la vigilancia en los aeropuertos que dejó pasar a 4 atletas de la selección argentina que actúan en el Reino Unido".



Se desconoce aún si un informe puede vetar la participación de los futbolistas en el partido de mañana, sobre todo porque a las 18 está programado el inicio el entrenamiento de los dirigidos por Lionel Scaloni en el estadio NeoQuimica Arena, de Corinthians, en el barrio de Itaquera, zona este de la ciudad de San Pablo.



La situación puede tener atenuantes ya que Lo Celso, Martínez, Buendía y Romero partieron desde Inglaterra pero estuvieron en Caracas con la selección, en la victoria 3-1 ante Venezuela el jueves pasado.



Según la resolución 655 del 23 de junio de 2021 de la Presidencia de la República, un viajero con "origen o paso por el Reino Unido, por Sudáfrica e India en los últimos 14 días, al ingresar al territorio brasileño, deberá permanecer en cuarentena por 14 días".



La cuarentena y una serie de trámites contra la pandemia que podrían afectar su trabajo fue el motivo por el cual fueron vetados por sus clubes once jugadores de la selección brasileña para participar de las eliminatorias.



Para la Asociación del Fútbol Argentino la situación era de sorpresa ya que se han seguido todos los protocolos que en Sudamérica exige Conmebol, dijo una fuente de la delegación que está en el hotel en Guarulhos, Gran San Pablo, con la selección.



"Como Selección estamos bajo el régimen aprobatorio de Conmebol para poder disputar las eliminatorias. Dentro de ello hay una excepción que habilita para que los futbolistas de diversos países queden exceptuados de cuarentena. Además que estamos bajo estricto protocolo sanitario de burbuja desde hace más de 10 días", dijo la fuente.



En la AFA sostienen que están dentro de la normativa que usa Conmebol para partidos de Libertadores, Sudamericana, Copa América y demás.



Otro integrante de la delegación, también, se preguntaba sobre por qué la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no informó sobre esta situación al elegir San Pablo como sede.