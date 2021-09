Wanda Nara trató de traicionero a Maxi López y lo defenestró: "Lo dejé todo por él"

Wanda Nara y Maxi López fueron una de las parejas de la farándula argentina más famosa. Todos los portales hablaban de ellos y de su amor, hasta que en 2013 se divorciaron. Desde entonces, los escándalos que siguieron fueron uno detrás de otro y continúan hasta el día de hoy.

En una entrevista reciente, Wanda Nara apuntó sin filtro contra el padre de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Le consultaron a la empresaria acerca de cómo es su relación actualmente con su exesposo y respondió con pura honestidad: “Lo dejé todo por él y no me merecía una traición”.

En este sentido, agregó que en el momento en el que se fue de Argentina por la carrera de Maxi López ella era muy famosa. “La verdad es que lo sigo siendo. Pero cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”, agregó la influencer en la entrevista que concedió a una revista italiana.

De esta manera, agregó que empacó sus cosas y “con tres niños pequeños regresé a mi país”, aún así sabiendo que no sería fácil volver a trabajar tras una pausa tan larga. “Hay muchas mujeres que logran fingir nada y seguir adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo”, sostuvo Wanda Nara.

A su vez, se refirió a uno de los escándalos recientes acerca de que López no podía ver a sus hijos y afirmó que eso es mentira. “Los ve cuando puede venir a verlos a París y también estuvieron juntos en Italia”, confirmó. Además, aseguró que ella no les habla mal a sus hijos del padre: “Cada uno es responsable de sus actos y yo de crecer niños con paz interior, felicidad y amor”.