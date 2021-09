VIDEO.- "Respirá, respirá": los dramáticos segundos después del atropello mortal a Matías Ovando

Una serie de imágenes tomadas por un vecino inmediatamente después de que Matías Ovando fuese atropellado, dan cuenta del dramático momento en que los testigos y una joven que lo asiste trata desesperadamente de que respire.

"Respirá, respirá", pide la mujer en tanto un hombre le pregunta a ésta si está bien, si no sufrió también golpes por parte del auto que atropelló a Ovando y huyó.

Matías Alejandro Ovando (25), quedó tirado en el asfalto rodeado por amigos que, en shock, empezaron a pedir ayuda a gritos. El joven fue trasladado de urgencia al hospital Alejandro Korn, pero murió poco después de su arribo, cuando los médicos intentaban reanimarlo, informaron fuentes judiciales.

El acusado, identificado como Franco Iván Lobos, de 30 años, y según pudo saber este diario es hermano de Lucas Lobos, ex jugador de Gimnasia y actual DT de la Cuarta División tripera, se presentó anoche ante la Justicia pero no quedó detenido en una causa que se abrió caratulada como "homicidio culposo". Según declaró y consta en el parte policial, viajaba en un Mini Cooper S y "de repente se encuentra a un grupo de personas caminando por el medio de la calle" por lo que "realiza una maniobra para no colisionarlos, pero igualmente escucha el estallido del vidrio del conductor y continúa su marcha".

Además explicó que no frenó "porque entró en pánico y tuvo temor de tener alguna represalia por parte del grupo de personas ya que desconocía si había lesionado alguna persona". Asimismo se informó que se realizó la pericia sobre el vehículo y fue convocado a una audiencia para esta mañana. Cabe resaltar que los testigos recordaban haber visto un auto gris o blanco, probablemente un Volkswagen Fox. Es por eso que pidieron a aquellos que puedan suministrar alguna información comunicarse con el teléfono 221- 4202685

El trágico episodio sucedió poco después de las 5 de la mañana de ayer en 203 entre 37 y 38, por donde Ovando caminaba con tres amigos. “Estaban por cruzar la calle y este auto lo atropelló a Matías”, dijo ayer a este diario su padre, Aldo, antes de confirmar- con la voz quebrada- que una ambulancia lo trasladó al hospital de Melchor Romero, donde murió mientras los médicos lo asistían. A Matías Ovando, sus amigos y allegados le decían “Chino”. Según contó su padre, trabajaba como mozo y barman en un salón de fiestas. Y era muy querido en la zona de Romero donde vivía con su familia.