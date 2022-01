Caos total: liberaron a Djokovic y hubo serios incidentes en Australia

Se viven horas de máxima tensión en Australia donde se están produciendo enfrentamientos con la policía.

Hubo intentos de agresiones y gases lacrimógenos tras la resolución que favoreció a Novak Djokovic en la previa del Grand Slam del año.

El jugador serbio se retiró de las oficinas de sus abogados en medio de un enorme caos. En ese momento, cientos de fanáticos escoltaron el vehículo del mejor singlista del mundo al grito de “Nole Libre” y durante la improvisada manifestación se registraron serios incidentes en donde los simpatizantes se enfrentaron con la policía.

Al mismo tiempo, las autoridades policiales debieron reprimir a la horda enardecida con gases lacrimógenos y la disipación de la masa permitió la salida del tenista hacia el hotel oficial donde se concentran los jugadores que participarán del Abierto de Australia.

#BREAKING : Novak Djokovic fans have locked down Melbourne streets as riots turn violent. #9News DETAILS: https://t.co/lh344JaepC pic.twitter.com/ER8QlpguQb

Extraordinary. And it’s turned violent.

Police pepper spraying Novak fans .. as they swamp a black Audi leaving the carpark, assuming it’s Novak. @9NewsMelb @9NewsAUS pic.twitter.com/lhu7Zid4EX