Qué es el botulismo, una enfermedad poco frecuente pero muy grave y que ya dejó 3 víctimas

El número de personas afectadas por un brote de botulismo en Misiones ascendió a 18 este martes, luego de que 5 personas debieran ser hospitalizadas con síntomas leves. Según informó el Ministerio de Salud local, desde la semana pasada la enfermedad causó 3 muertes, mientras que hay 7 pacientes que permanecen internados en terapia intensiva, dos de ellos en grave estado.

La ingestión de chacinados realizados con carne de caza y posteriormente ahumados para su consumo habría sido la causa de los casos que se cobraron la vida de una mujer de 77 años, de su hijo de 39, y de un chico de ocho años.

Aunque las autoridades sanitarias no cuentan aún con los estudios finales que confirmen que las 18 personas sufrieron el ataque de la bacteria que provoca el botulismo, el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, sostuvo que el cuadro que presentaban las personas al ingresar a los hospitales se corresponde con esa enfermedad.

Qué es el botulismo

El botulismo es producido por la bacteria clostridium botulinum que libera una toxina que puede resultar letal si no es tratada a tiempo.

La enfermedad se manifiesta con síntomas como fuerte dolor estomacal, diarrea, dificultad para respirar y parálisis muscular.

La intoxicación se produce en el lapso de doce horas y, dado que la toxina actúa muy rápido, la recomendación es acudir rápidamente al médico para actuar de manera precoz.

El tratamiento consiste en aplicar una inyección con antitoxina y usar algún método de respiración asistida.

Sintómas

- Dificultad para tragar o hablar

- Boca seca

- Cuadrado negro pequeño 7 Debilidad en ambos lados del rostro

- Cuadrado negro pequeño / Visión borrosa o doble

- Caída de los párpados

- Problemas para respirar

- Náuseas, vómitos y/o calambres abdominales

- Parálisis

Prevención

- Lavado de manos e higiene del sector donde se van a manipular los alimentos

- Separación de crudos y cocidos

- Cocción total (que NO queden crudos en su interior Corte de carne)

- Mantenimiento de los alimentos a temperaturas seguras, sin cortar las cadenas de frío

- Símbolo de agua potable

- No comer alimentos en conserva si el envase está hinchado o tiene olor desagradable

- Si se envuelven papas en aluminio antes de cocinarlas, comerlas calientes (mayor a 60°C)

- NO se deben consumir productos desde el envase de conserva. Antes de su consumo, deben ser sometidos a temperatura cercana a 100°C (agua en ebullición, a baño maría)

- No se debe mantener el alimento, antes calentado para su consumo, más de 72 hs en heladera