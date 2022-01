La felicidad de Etcheverry, que hace historia en el Abierto de Australia

Si bien la temporada pasada venía sembrando mojones importantes en su carrera, Tomás Etcheverry marcó un hito histórico para el tenis platense, ya que se convirtió en el primer jugador de nuestra ciudad que disputará el cuadro principal de un Grand Slam al clasificarse para el Main Draw del Australia Open 2022, donde estará debutando entre lunes o martes próximo con el experimentado español Pablo Carreño Busta (21 del mundo).

Habían pasado pocos minutos de las 4 de la mañana de la madrugada del viernes de nuestro país (las 18 de la ciudad australiana de Melbourne), cuando Tomy Etcheverry (actual 129 del ranking mundial ATP) selló el ansiado pase al MD del primer “majors” del año, que reúne a las máximas estrellas del tenis del mundo al vencer al italiano Flavio Cobolli (199) por 6-3 y 6-2 tras una hora y 29 minutos de juego en el court 7 del complejo deportivo del Melbourne Park.

Etcheverry, que 22 años y cinco meses se convirtió de este modo en el tenista argentino más joven en actividad en clasificar al cuadro principal del Abierto de Australia, salió a la cancha decidido para no tener ninguna “sorpresa” como había sucedido en las dos primeras rondas de la Qualy. Por tal motivo, no le dio chances a Cobolli, un italiano de 19 años nacido en la ciudad de Florencia.

El platense impuso un tenis agresivo basándose en la potencia de sus envíos sobre los flejes (cometió 19 errores no forzados frente a 38 de su rival) y sobre todo en un primer servicio preciso, aunque en este caso no contabilizó aces contra cuatro del jugador italiano.

Tomy se llevó 6-3 el primer set. En el segundo parcial continuó dominando las acciones (quebró cuatro sobre ocho chances el saque de Cobolli, durante todo el juego). En el último game del partido sacó con pelotas nuevas: 5-2 arriba. Se puso 40-15 (doble match point). Sirvió, el italiano tuvo una devolución espectacular, pero mejor fue la defensa de Etcheverry; mientras que la derecha del pibe de Florencia se fue ancha con lo que se cerró el set para el platense y el pase al Main Draw.

Etcheverry levantó las manos, celebró de manera serena. Se acercó a la red para saludar a Cobolli y después se arrimó a la tribuna, donde estaba su novia Belén Raimondi (ex jugadora de hockey de Estudiantes, de perfil bajo), un pilar muy fundamental en este momento de Tomy, y su grupo de trabajo, que en este caso está encabezado por el “colorado” Miguel Pastura.

La Qualy del Abierto de Australia es dura y se juega con mucha precisión con 128 tenistas que le dieron forma. Etcheverry, que arrancó como el 12 preclasificado, tuvo que superar tres ruedas para acceder al cuadro principal. En primer lugar, venció al belga Kimmer Coppejans (208) por 2-6 6-4 y 6-1. Luego dio cuenta del australiano Jason Kubler (206) por 7-5 5-7 (tuvo tres match points, estando 5 a 3 arriba) y 6-3 y, por último, como que dejó dicho, eliminó al italiano Cobolli por 6-3 y 6-2.

Además de Tomás Etcheverry habrá otros siete tenistas argentinos en el cuadro principal del Australia Open con los rivales que se detallan a continuación en primera ronda, según el orden del sorteo: Diego Schwartzman (13) vs el serbio Filip Krajinovic (39), Federico Delbonis (42) vs el español Pedro Martínez (61), Federico Coria (64) vs el francés Gael Monfills (19), Facundo Bagnis (71) vs el chileno Cristian Garín (18), Juan Manuel Cerúndolo (81) vs el checo Tomas Machac (130), Sebastián Báez (95) vs el español Albert Ramos Vinolas (44) y Marco Trungelliti (198) vs el estadounidense Frances Tiafoe (37). Cabe destacar que el santiagueño Trungelliti y el platense Etcheverry fueron los únicos que clasificaron a través de la Qualy.