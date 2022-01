Semana clave por la ofensiva: Zárate debe contestar y Tarragona estaría al caer

Esta semana e incluso estas horas serán clave para que Gimnasia avance en un mercado de pases que aún no ha tenido las novedades que sus hinchas esperan. Hasta el momento se produjeron los arribos del defensor Oscar Piris, quien en principio la pelearía desde atrás, y de Agustín Cardozo, quien disputaría un lugar con Manuel Insaurralde. Pero todas las fichas de la CD están depositadas en la ofensiva y precisamente en Mauro Zárate.

El delantero es el apuntado por varios dirigentes para suplir la ausencia de Luis Rodríguez, que le aportó jerarquía y gol al equipo, y tanto hoy como mañana se espera una respuesta definitiva a la propuesta elevada, que según marcan desde calle 4, es muy buena.

Claro que esta oferta que tiene el ex Boca sobre la mesa no es la única, porque inclusive su equipo, América Mineiro, busca retenerlo por todos los medios posibles y también le elevó una propuesta interesante. En tanto, según manejan en Brasil, el club está cerca de convertirse en una SA y por lo tanto, el operativo seducción sería aún más fuerte desde lo monetario.

Esta última cuestión, que tiene que ver con una resolución institucional en el conjunto de Minas Gerais, sería lo que fue dilatando la respuesta del punta que, de todos modos, no ve con malos ojos regresar al país. Claro que muchas veces la cuestión económica puede torcer algunas decisiones de vida.

A priori y mientras se encuentre dentro de los parámetros de tiempo razonables, la directiva está dispuesta a esperar. Esos parámetros no pasarían de mañana y es el tiempo que habrían pedido desde la representación del futbolista.

Si finalmente el atacante de 34 años, que jugó 16 encuentros y anotó un gol en América (de tiro libre), no acuerda con los brasileños, el pase quedará en su poder y podría arreglar con su nuevo club en condición de libre. Es que su contrato en el elenco de Belo Horizonte ya caducó en diciembre.

TARRAGONA, POR CARRILES SEPARADOS

Por otra parte, y si bien el foco siempre estuvo puesto en Zárate, los días fueron transcurriendo y al Lobo no le quedó otra que avanzar en paralelo para cerrar algún otro nombre para comenzar a nutrir una ofensiva que no dispone de variantes.

Uno de esos nombres es el de Cristian Tarragona, quien no seguirá en Vélez y busca club. El punta fue perdiendo terreno en el Fortín, que no consideró renovarle el vínculo, y por lo tanto no ve con malos ojos la oferta que le acercó Gimnasia.

Si bien también es buscado por Newell’s y Unión, equipo del cual es hincha, el primer llamado fue del Lobo y eso habría pesado en la negociación, además de que no le llegaron propuestas desde el exterior tal como esperaba en un principio.

El delantero, de 30 años, tuvo su explosión en Patronato de Paraná, donde metió 9 tantos en la temporada 2019/20. En su último periodo en el conjunto de Liniers disputó 25 partidos y convirtió solamente dos goles aunque había tenido un buen arranque desde su arribo. Con ese comienzo incluido cosechó 12 tantos en 67 partidos, pero en las últimas fechas había perdido el puesto con Juan Martín Lucero, jugador que también le ganó la pulseada en el mercado ya que fue elegido por Colo Colo para reforzar su ataque.

También serán claves estas horas para intentar cerrar el arribo del punta, que fue incluido por Néstor Gorosito dentro de sus preferencias ofensivas.

LO DE SOSA, MÁS ATRÁS

Respecto a las negociaciones por el paraguayo Ramón Sosa, se encuentran en un parate, ya que las prioridades hoy pasan por cerrar a los dos delanteros antes mencionados.

Si bien el futbolista de Olimpia fue uno de los pedidos de Pipo en el mercado, debe resolver antes su salida desde el club guaraní, la cual no parece ser sencilla más allá de las gestiones de su representante.

El empresario acercó una oferta de un grupo que invertiría en el volante/delantero para ubicarlo en el Lobo pero no hubo respuesta aún. El siguiente paso sería reclamar una deuda existente con su club de origen.

En Gimnasia hay optimismo para cerrar a los dos delanteros durante la semana