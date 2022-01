¡Bombazo! Chano blanqueó su romance con la modelo Sofía Santos

Chano Charpentier terminó de echar por tierra los rumores que lo vinculaban en una relación sentimental con Natali Pérez y pateó el tablero. Con una foto publicada en sus redes sociales, terminó de confirmar algo que algunos sospechaban pero que no había tenido demasiada trascendencia. Pues la otra versión era más fuerte. Lo cierto es que el ex líder de Tan Biónica está de novio con la modelo Sofía Santos.

Así lo confirmó en su estado de Instagram, en donde compartió una foto romántica con la modelo. Al posteo le agregó una etiqueta de ella y un corazón. Afirmado ese rumor, entonces queda descartada la supuesta relación con la actriz. Pérez había sido consultada al respecto días atrás. Ella en principio explicó que ambos estaban trabajando juntos en una canción llamada "El himno de nosotros". Entretanto, comenzó a pensarse que el músico estaría jugando a dos puntas cuando Pérez lució una remera que decía: "No soy segunda opción". Ella, por supuesto, desechó esa hipótesis.

A modo de descargo publicó una misiva en sus redes sociales: ¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista. ¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”.

Unos días después, Chano mantuvo algunos breves intercambios con Santos a partir de una foto en blanco y negro que ella publicó desde Montevideo, Uruguay. Allí la versión se hizo más fuerte, pero no tanto como para hablarse de un romance. "Hermosa", le comentó él. Y ella redobló la apuesta: "Hermoso mío". De todas formas no dieron tiempo a demasiadas habladurías, ya que él se encargó de "blanquear" la relación, ayer, al publicar la foto del flamante romance, en la cual ambos aparecen muy romanticones.