Aterrorizó con un cuchillo a una estudiante en 73 y 10

La impunidad con la que actúan los delincuentes en los frecuentes robos que se registran en la Ciudad, tuvo una nueva muestra durante la madrugada del sábado en una vivienda de Villa Elvira. La víctima, una estudiante de 24 años, quedó muy atemorizada por el episodio.

No es para menos: en el lapso que duró el atraco, estuvo a merced de un ladrón armado con un cuchillo que, a juzgar por las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde tuvo lugar el hecho, no supera los 18 años.

Una amiga de la damnificada relató cómo fue la secuencia y aseguró que no es la primera vez que sufren un episodio de inseguridad en ese inmueble. Frentistas del barrio, en tanto, apoyaron el comentario al puntualizar que “desde hace más o menos seis meses ya no se puede andar de noche por la calle”.

En ese sector de la Ciudad, en enero hubo al menos cinco casos. Y, a pocas cuadras pero del lado del casco urbano, una mujer resultó herida en su mano izquierda por un disparo en medio de un asalto armado en su hogar.

VIOLENTO DESPERTAR

Según refirió una compañera de la damnificada, que también es del interior y convive con ella en ese lugar, el intruso actuó sin cómplices. “Se le metió el chorro (sic) por la ventana, la despertó con un cuchillo sobre su cuerpo y amenazándola para que le entregue pertenencias. Fue terrible”, describió Sofía que al momento del robo no se encontraba en la casa.

En tanto, señaló que “otra chica se encontraba en otra habitación, pero el delincuente solo actuó en la pieza de mi amiga que es la que tiene ventana hacia un patio”. En esa línea, precisó que el ratero “entró y se escapó por el mismo lugar”, al tiempo que alertó: “Si decidía ir hacia el interior de la vivienda quizás hubiese estaríamos lamentando algo mucho más grave”.

Por fortuna, la estudiante no pudo o no quiso reaccionar ante la presencia del intruso. Sofía explicó que se debió probablemente al estado somnolencia en que se encontraba. “Es como que aún entredormida no reaccionó sino capaz que la hubiese golpeado, lastimado o algo mucho más grave”, indicó.

Por otra parte, apuntó que “le llevaron un teléfono celular, algunas pertenencias y dinero en efectivo”. Y agregó que no es la primera vez que una de las inquilinas que alquilan en esa propiedad sufren un hecho de inseguridad. “Esto ya es un pedido de auxilio, literalmente ya no de puede vivir en la Ciudad. Hace tres meses en la esquina de mi casa dos pibes me apuraron con un arma para robarme lo que llevaba”, describió la joven.

“Ya no se puede estar ni tranquila dentro de una casa o durmiendo, como le pasó a mi compañera. Pedimos que el intendente, la policía y Justicia hagan algo, es muy difícil esta situación”, reclamó.

Como se dijo, en Villa Elvira los robos no son una novedad. Incluso, a principios de enero, entraron y saquearon el domicilio de un policía en 98 entre 10 y 11. Esta semana, en una vivienda de 12 bis y 78, una familia debió interrumpir sus vacaciones por un escruche. Romina Ceci, víctima del incidente, afirmó que “nos desvalijaron”.

En tanto, con apenas seis días de diferencia, dos sujetos fueron aprehendidos mientras intentaban ingresar por la fuerza en sendos inmuebles. Uno fue en 92 entre 2 y 3, donde el sospechoso fue “cazado” por los vecinos. Y, en 119 entre 89 y 90, cayó un delincuente buscado desde 2015.