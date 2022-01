Intento de asalto, piñas, cadenazos y 3 detenidos

La mañana de ayer no fue una más para los vecinos de un sector de Tolosa, que fueron testigos de una batalla entre cinco hombres y en la que debió intervenir la Policía. Sobre el salvaje episodio, que tuvo cadenazos, palos, balas de goma y una denuncia de robo, hay dos versiones.

Cualquiera de las dos tiene la misma particularidad: el empleo de la violencia como primer y único recurso.

La carátula del caso es “lesiones recíprocas y resistencia a la autoridad”, aunque uno de los implicados aseguró que se trató de un atraco perpetrado por dos jóvenes y una mujer, pareja de uno de ellos. Además, añadió, los mismos sujetos lo habrían asaltado hace tres días en Barrio Norte.

Fuentes oficiales indicaron que personal de la comisaría Sexta acudió a la intersección de 528 bis y 3 a raíz de un llamado al 911. El denunciante alertaba de una pelea brutal en la vía pública, y cuando el móvil arribó al lugar indicado, los efectivos solicitaron apoyo de otros dos cuadrantes. La escena era dramática. Tres hombres se peleaban, uno armado con una cadena y los otros con palos. Cerca de ellos había una mujer y otro individuo, que tenía algunas lesiones en la espalda.

No fue fácil separar a los beligerantes. Conforme precisaron los voceros, el que estaba armado con una cadena incluso intentó atacar a los uniformados. Se trata de José Daniel Zapata (38), hijo de un canillita y quien dialogó con este diario ayer por la tarde.

Como se dijo, la situación se presentaba tan “caliente”, que a los efectivos no les quedó otra opción que detonar hacia arriba sus armas con postas de goma para disuadir a los tres sujetos. Recién entonces pudieron contenerlos.

“Todos ellos tenían cortes en el cuero cabelludo, en los pies y brazos, con un sangrado leve”, aportó la fuente. Los implicados fueron aprehendidos y trasladados a la seccional, y horas más tarde liberados.

“SALTÉ A DEFENDER A MI PAPÁ”

Por su parte, Zapata aseguró que los otros dos jóvenes, de 24 y 20 años, habían asaltado a su padre. Y, agregó, “ya me robaron a mí el viernes”.

Sobre el primer hecho, que fue denunciado en la comisaría Segunda, señaló que “estos tipos me afanaron en 2 y 38. Yo estaba con mi pareja, se acercaron y con un cuchillo y me dijeron ‘quedate quietito que esto es un asalto’. Me sacaron 150 pesos, y a ella la billetera con 600 pesos y sus medicamentos”. Además, prosiguió, “nos golpearon, estaban muy agresivos”. Asimismo, manifestó que “antes de irse, me dijeron que si le decía algo a la ‘yuta’ me iba a ‘ir peor’”.

Por otra parte, reveló que ayer ocurrió una situación parecida. “Eran las 8.30 y tomábamos mate con torta frita con mi papá, que vende diarios, y llegaron los tres. Los dos pibes y la novia de uno”, expuso, al tiempo que indicó que “son de El Mercadito”.

Zapata padre tenía “la billetera en el bolsillo de atrás y uno se le acercó y le puso algo en la espalda” mientras le exigía que le entregase sus pertenencias. “La mina aprovechó ese momento y se llevó todos los diarios que teníamos para vender”, remarcó. Después de hacerse con unos 800 pesos, se desató la batahola. José sacó la cadena con la que ata su bicicleta y le propinó varios golpes a los ladrones. Éstos reaccionaron y, con palos, la emprendieron contra los Zapata. “A mi viejo le dejaron varias marcas en la espalda. ¿Qué iba a hacer? Yo lo tengo que defender”, finalizó.