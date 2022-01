De Paul, picante por los problemas que tuvo el plantel argentino en Calama

No fueron 24 horas de tranquilidad para la delegación argentina en Calama. Los integrantes de la plantilla argentina se quejaron por cierto clima hostil desde el mismo momento que el avión que trasladó a la Selección llegó procedente de Buenos Aires.

Después del partido que ganó la Argentina, uno de los referentes del conjunto albiceleste, Rodrigo de Paul, amplió las denuncias acerca de lo que vivieron en la previa del encuentro con la Roja.

"Las cosas se podrían haber hecho de mejor manera. No nos dejaban ir al baño y nos tuvieron mucho tiempo en el aeropuerto, haciéndonos bajar todos los bolsos... Intentamos poner la mejor predisposición, si está bien o mal lo deberá evaluar otra gente", tiró el jugador argentino.

Pero no quedó allí: "En las habitaciones hacía 30 grados y no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventanas para dormir y había sirenas a cada rato. Muchos no pudieron dormir bien, nos levantamos y no había agua", describió.

"A cada país, cada selección que venga a nuestro país, hay que hacerla sentir de la mejor manera posible, y ganar y hacernos respetar dentro de la cancha", bajó el mensaje. "Como grupo tenemos que tomar la dimensión del partido que sacamos adelante, alguien podía pensar que el equipo iba a estar relajado, porque ya está en Qatar, y hoy el equipo lo volvió a demostrar de la mejor manera, ante un gran rival", sentenció.