Se pone en marcha el Córdoba Open

Con la presencia de varios tenistas argentinos, entre ellos Diego Schwartzman y el platense Thiago Tirante, además del austríaco Dominic Thiem, hoy comienza a desarrollarse la cuarta edición del Córdoba Open (ATP 250), en el Polo Deportivo Mario Kempes, la competencia que inaugura la temporada de polvo de ladrillo en Sudamérica.

De acuerdo al sorteo dado a conocer ayer, hoy a partir de las 12 comenzará a jugarse los ocho encuentros, que corresponde a la primera ronda de la clasificación.

Entre los que saldrán a la cancha estará el tenista platense, Thiago Tirante, quien se medirá ante Zdenek Kolar, de la República Checa.

También van a jugar Facundo Mena (Argentina) vs. Tomás Barrios Vera (Ch); Juan Pablo Varillas (Perú) vs. Alessandro Giannessi (Italia); Daniel Galán (Col) vs. Nicolás Kicker (Argentina); Maxime Janvier (Fra) vs. Nicolás Jarry (Chi); Juan Pablo Ficovich (Argentina) vs. Dmitry Popko (Kaz); Nikola Milojevic (Serbia) vs. Felipe Rodrigues Alves (Brasil) y Alejandro Tabilo (Chi) vs. Renzo Oliva (Argentina).