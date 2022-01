VIDEO.- Lejos de Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo fue visto a los besos con otra mujer

Aparecieron imágenes de Daniel Osvaldo en Miami con otra mujer que no es Gianinna Maradona. El periodista Guido Zaffora de Es por ahí, América Tv, puso al aire una imagen donde se lo ve al ex deportista a los besos en un boliche con una mujer que no es la hija de Diego Maradona.

Tras una sucesión de crisis y un viaje a Miami para pasar Navidad y Año Nuevo, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo le pusieron punto final al romance que mantenían desde hace varios meses.

El ex futbolista y rockero fue a un boliche con amigos en un boliche de Miami, Estados Unidos, y además borró las fotos que tenía con la hija del astro en Instagram.

Daniel Osvaldo subió en sus historias de Instagram una seguidilla de videos desde un barco, recibiendo el año nuevo y disfrutando de los fuegos artificiales.

Además, en el local bailable, Osvaldo habría protagonizado una pelea a golpes de puño dentro del local nocturno, según informó la citada cuenta que stalkea a los famosos.

Por su parte, la madre de Benjamín, fruto de su relación con El Kun Agüero, decidió cerrar nuevamente su cuenta de Instagram, algo que había hecho tiempo atrás.