“Si está la posibilidad de renovar contrato con Estudiantes quiero hacerlo”

Especial desde Uruguay

Manuel Castro volvió a su país por unos días, pero distinto a lo que ocurre habitualmente cuando retorna a Uruguay, que confiesa es ir a visitar su Durazno natal, se quedó en el hotel y es que mucho tiempo de pasear no había porque Estudiantes cruzó a la vecina orilla para continuar con una pretemporada exigente de cara a lo que será una campaña con muchos objetivos.

El torneo local, la Copa Argentina y, sobre todo, la Copa Libertadores son los campeonatos que el Pincha asumirá desde las próximas semanas y en los que buscará ser protagonista para volver a levantar un título.

“En Argentina fue un poco más duro, ahora con los amistosos es un poco mejor”, confiesa Castro sobre la pretemporada en un mano a mano con este medio desde Montevideo.

Y precisamente esta parte del año donde todavía no comienzan los juegos oficiales son los que sirven para hacer pruebas y Ricardo Zielinski utilizó al extremo uruguayo para hacer una de ellas y colocarlo por ambas bandas: “El técnico nos está pidiendo a mí y a (Matías) Pellegrini, o al que le toque jugar, que nos adaptemos a hacerlo por las dos bandas para cambiar, aunque por lo general me gusta jugar por derecha porque me siento más cómodo porque es mi pierna, aunque cuando juego por la izquierda me gusta porque engancho para adentro y tengo más posibilidades de rematar al arco”.

“Zielinski me pidió que trate de llegar al gol y la verdad que el torneo pasado me fue bien. Habla sencillo y quiere que aproveche mi velocidad”

Tanto frente a San Lorenzo como contra Defensor Sporting, el volante surgido en Wanderers se movió por ambas bandas, pero al fin y al cabo fue por derecha donde desequilibró para gestar uno de los goles que marcó el Pincha en su último amistoso antes de volver a nuestro país.

La apuesta de Manuel Castro para la temporada 2022 es poder repetir lo bueno que hizo en buena parte de la anterior con actuaciones destacadas y sobre todo muchos goles, algo que Zielinski le había pedido. “Tuve una charla con él en la que me dijo que tenía que llegar más al gol y la verdad que el campeonato pasado se me dio mucho y después me pide jugar sencillo, fácil, cuando estoy de espalda pivotear y buscar mi principal virtud que es la velocidad y cuando hay espacios picar hacia ellos”, admite Castro.

Mientras Matías Aguirregaray, exjugador de Estudiantes y actual de Peñarol, había llegado al hotel para saludar a los que fueron sus compañeros hasta hace pocos días, Castro daba los motivos por los que él se sintió mucho más cómodo en el club durante su segundo pasaje: “Cuando llegue a Argentina yo venía del fútbol uruguayo y si bien me sentí bien físicamente, era un fútbol que no conocía y entonces lo que me costó fue la adaptación. Después me tocó salir a Estados Unidos, al Atlanta United, donde viví momentos difíciles, pero sirvió para mejorar otras cosas, por ejemplo, la manera de pensar. Cuando tuve este regreso a Estudiantes me propuse disfrutarlo y lo estoy haciendo mucho más que el primero y por suerte me está tocando jugar y estoy contento”.

Parte de esa alegría es lo que lleva hoy a Castro mirar con muy buenos ojos la posibilidad de continuar en el club pese a que su contrato se termina en junio de 2022. “Estamos hablando para una posible renovación y si bien lo está manejando mi representante, las ganas de llegar un acuerdo con el club están y si está la posibilidad de renovar, hacerlo”, sostiene quien admite que a él no le llegó nunca de forma personal el rumor de una posible salida a River.

“Vi que salió en varios lugares pero personalmente no me llegó nada y lo tomé tranquilo. A parte estábamos en pleno campeonato y tenía que estar enfocado en Estudiantes”, agregó el volante uruguayo.

Y si de ilusiones se habla como la de renovar, otra de las que tiene Castro es la de poder disputar la Copa Libertadores donde Estudiantes deberá afrontar dos llaves de fase previa. Cabe recordar que el Pincha se medirá primero con Audax Italiano de Chile y que en caso de avanzar hará lo propio ante el ganador del cruce entre Everton y Monagas.

“Estamos hablando para una posible renovación, las ganas de llegar un acuerdo con el club están y si está la posibilidad de renovar, quiero hacerlo”

Castro entiende que no será sencillo, aunque “el objetivo es entrar a fase de grupos, más allá de que también tenemos que pelear el torneo argentino, el primer objetivo nuestro hoy es entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores”. A su vez, Estudiantes sabe que en caso de ingresar al grupo de los 32 mejores equipos de América no será tarea sencilla teniendo en cuenta que por entrar desde fase previa deberá formar parte del Bombo 4 y donde podría medirse a rivales complicados.

De todas maneras, para afrontar este reto y todos los que se vengan por delante durante 2022, Estudiantes se reforzó con varios futbolistas. Uno de ellos fue Emanuel Beltrán, compatriota de Castro, y otro de los que formó parte de la lista es Mauro Boselli, un hombre que es ídolo en la institución y lo sabe.

“Ahora vino Mauro y la verdad que, junto a Mariano (Andújar) que es otro de los referentes, tienen una personalidad muy humilde y en todo momento transmiten tranquilidad y nada mejor que ellos que lograron grandes cosas en el club lo hagan con nosotros y con todos los jóvenes del plantel. La verdad que a uno lo deja tranquilo, pero hay que estar atento a lo que dicen, disfrutarlos y escucharlos más que nada porque lograron lo que todo jugador sueña en el club y estamos aprendiendo día a día con ellos”, sostiene Castro.

A sus 26 años, Manuel Castro también asumió otra responsabilidad tan importante como linda y que no tiene que ver estrictamente con el fútbol y es que en agosto del año pasado fue padre de Francesco y confiesa que eso le permitió “ver otras cosas de la vida”. “Me sirvió mucho para madurar en algunos aspectos y lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy solo con mi señora en Argentina y le ha tocado quedarse mucho tiempo con él. Ella es una ídola porque está lejos de su familia, sola con Francesco y para ella es muy difícil. La vida nos cambió muchísimo, pero para bien”, sostiene.

Titular en los dos partidos que Estudiantes disputó con su plantel principal en Uruguay y en busca de volver al gran rendimiento que lo destacó en el inicio del último semestre. Así se encuentra Manuel Castro que quiere dejar su huella en el Pincha y que además sueña en grande.