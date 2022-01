Volvió Gimnasia, con el Pulga, sin Carbonero ni contagios y un refuerzo al caer

El plantel de Gimnasia pegó la vuelta a los entrenamientos luego de las tres semanas de descanso que gozaron sus jugadores. Lo hizo esta mañana en el predio de Estancia Chica, con la buena noticia que no hay jugadores positivo de Covid, una constante en los demás clubes de Primera.

La principal novedad fue la presencia de Luis Miguel Rodríguez, quien de todos modos sigue en la órbita de Colón. El equipo santafesino lo quiere de regreso y sus dirigentes negocian con sus pares de Gimnasia para recuperarlo. Pero claro, para eso tendrá que pagar la cláusula de 500 mil dólares.

Por otro lado no se hizo presente Johan Carbonero, por la sencilla razón que Gimnasia todavía no pagó al Once Caldas los 2,2 millones de dólares por la compra de su pase. La dirigencia que lidera Gabriel Pellegrino recién se pudo poner al día con el Audax Italiano por el pase de Rodrigo Holgado y esa demora hizo imposible que el colombiano dijera presente.

Por otro lado desde el Lobo aseguraron que el primer refuerzo está al caer. Se trata del paraguayo Jorge "Conejo" Benítez, delantero de 29 años que llega con el pase en su poder luego de un flojo paso por La Serena, de Chile. El Club ya lo había buscado en otros mercados y logra conseguirlo ahora. El tiempo dirá si no es algo tarde...