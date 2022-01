VIDEO. Indignación por ataque a una médica: "Si no podés hacer testeos parada 24 horas, no vengas"

A casi 2 años del primer caso de coronavirus, siguen sucediendo situaciones insólitas en nuestro país. En medio de los récords de contagios por la variante Ómicron, en donde los centros de testeos están colapsados, personal de salud de un centro de Mendoza sufrió una brutal agresión, que quedó filmada y se hizo viral.

“Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”, es la frase que indignó a la sociedad. El hecho ocurrió en el hospital de Tunuyán, donde una médica fue increpada por dos hombres que se quejaron de la demora para ser hisopados. El momento quedó registrado en un video que se rápidamente dio la vuelta por todo el país a través de las redes sociales, y que además generó el repudio general.

En el inicio del conflicto, la profesional les dijo: "No tengo tiempo ni para ir al baño, no puedo más, me duelen las rodillas", se quejó, graficando su esfuerzo tras el colapso en la mayoría de los centros de testeos. “Estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender, no es que estoy al pedo”, agregó.

Fue en ese momento que uno de los pacientes que esperaba su turno para atenderse le recriminó: “Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”. A su vez, otro joven que apoyaba el reclamo agregó: "Yo pago todos mis impuestos y vos cobrás de mi plata”.

La médica les contestó: “Estoy haciendo lo que puedo, no soy un pulpo, no he parado de atender, si quieren vayan y se quejan”. Además previamente explicó que no solo se estaba atendiendo a las personas que iban a hisoparse, sino que también debía prestar atención a los casos "más graves" que llegaban al lugar.

El Gobierno de Mendoza, a través de un comunicado, solicitó “a los mendocinos y mendocinas que prime el respeto por quienes hace dos años no paran de trabajar por el bien de la sociedad”.