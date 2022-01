Habló el padre de Nahir Galarza tras ser acusado por su hija, de matar a Fernando

Un verdadero bombazo lanzó Nahir Galarza la semana pasada. La joven argentina que fue condenada a perpetua por matar a su novio, Fernando, en 2017 rompió el silencio y aseguró que fue su padre, ex policía, quien asesinó al joven hace cuatro años.

Es así que en las últimas horas Marcelo Galarza, su padre, fue quien habló por primera vez de la acusación de su hija con el portal Infobae. Según explicó, se enteró horas después de las declaraciones de la acusada y “sospechaba” que iba a pasar algo extraño.

“Yo no fui”, remarcó el ex policía ahora señalado como el verdadero culpable. Tras mencionar que no haría nada para “perjudicar” a su heredera, agregó que no sabía qué decir. Además, sostuvo que en los primeros días después del asesinato pensó en declararse culpable para ayudar a Nahir. Por lo pronto, decidió refugiarse “en el campo”.

El supuesto hecho

Raquel Hermida Leyenda es la abogada de la condenada a prisión perpetua. Fue ella la autorizada y encargada de instar dos nuevas denuncias que podrían cambiar el curso de la historia: cómo hizo Marcelo Galarza para matar a Fernando y una denuncia por abuso sexual contra su tío, hermano de su padre.

Por un lado, los hechos que contó indicaron que segundos antes de que ella y su pareja cayeran de la moto y se efectuaran los dos disparos que lo mataron, vieron a su padre frenar de golpe. Ella no tuvo reacción y se fue del lugar después que Marcelo le diera el arma reglamentaria y le ordenara que se vaya.

Segundos antes de irse, Fernando le pidió que llamara a una ambulancia. Además, agregó que el primer abogado que tuvo, que luego fue removido, fue quien arregló con su padre para que ella se declarara culpable. Desde ese entonces, tras ser condenada, se encuentra en la Unidad Penal Nº6 en Paraná.

Nahir pidió protección especial para su hermano y su madre, víctima de violencia de género. También solicitó no volver a recibir llamadas o visitas de su padre. Respecto a la denuncia por abuso sexual, declaró que hasta llegó a ser “atada a un árbol” para ser sometida.