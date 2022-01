Desborda la atención médica: los servicios a domicilio no dan abasto

“Con la explosión de contagios de Covid que estamos viviendo la gente se asusta con razón, va a las guardias de los hospitales o clínicas, donde no consigue que la atiendan porque están saturadas, y entonces llama a los servicios de emergencia, lo que hace que terminemos teniendo por momentos una cola atroz de hasta 70 llamadas en espera imposible de atender”, cuenta uno de los operadores de una empresa local graficando una situación que está poniendo en jaque a todo su sector.

Como ocurrió a mediados del año pasado durante el pico de la segunda ola de Covid en el país, las empresas de emergencias médicas vuelven a encontrarse desbordadas por una demanda demencial. Sin embargo, a diferencia de entonces, esa saturación no responde ya a cuadros graves y escasez de camas de internación en hospitales, sino a una multitud de pacientes con cuadros leves de Covid que reclaman por sobre todo contención.

Como manifestó el martes pasado la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria (FEM) a través de un comunicado, en las últimas dos semanas las llamadas para atención médica a domicilio subieron más de 200%, lo que genera demoras y malestar.

De acuerdo con la entidad, desde el 20 de diciembre pasado a la fecha, las llamadas entrantes a las empresas de emergencias, urgencias y atención médica a domicilio se incrementaron de manera “exponencial” generando “tensión” en el sistema y “malestar” entre los pacientes.

“El sistema de salud sumó 345.000 casos Covid en las últimas dos semanas, situación que provoca el aumento de demanda de consultas médicas tanto a domicilio como a través de las plataformas de telemedicina. Ante situaciones como ésta, el aumento exponencial de las llamadas expone al sistema de atención primaria y prehospitalaria a una tensión que genera demoras en la respuesta a casos no urgentes y malestar por parte de los pacientes”, explicaron desde la FEM.

Según el comunicado, si bien las empresas del sector están redoblando los esfuerzos con sus equipos para dar respuesta a este nuevo aumento de la demanda, como consecuencia de la suba de casos de coronavirus, “es importante recordar que los contagios y aislamientos también afectan al personal de salud, generando importantes bajas transitorias en los equipos de trabajo y afectando la atención”.

DEMORAS DE HASTA 24 HORAS

“Mientras que normalmente un domingo podemos tener unas 65 llamadas, el domingo pasado recibimos 600, y el 90 por ciento de ellas eras códigos verdes que solicitaban visita a domicilio por cuadros leves de Covid o porque necesitaban orientación. Llegamos a tener hasta 24 horas de demora para poder dar respuesta a esas situaciones no urgentes”, reconoce Guillermo Oscos, el director médico de UDEC.

Como señala Oscos, ”la situación que prevalece ya no son cuadros respiratorios graves, como antes, sino estados febriles, congestión nasal, tos de vías superiores… cuadros más parecidos al de una gripe y que en muchos casos se resuelven brindándoles información profesional”.

A la explosión en la demanda de atención se le suma la escasez de personal por Covid

El mismo escenario describen en SUM. “La situación volvió a complicarse como en el pico de la segunda ola, pero ahora el problema no es por casos graves sino porque hay muchísima demanda de visitas médicas domiciliarias por cuadros febriles, dolor de garganta, cefaleas o tos. Estamos recibiendo cerca de 200 llamadas diarias y el 60% son “códigos verde”, pacientes leves que no requieren atención inmediata”, cuenta su director médico, Guillermo Rolón.

“Al analizar esos llamados lo que se observa es que casi en su mayoría son personas que piden atención a domicilio porque presentan síntomas compatibles con Covid y no saben si tienen que hisoparse, son contactos estrechos de un caso positivo y quieren una orden para hacerse el test, llaman para saber si tiene que aislarse y por cuánto tiempo, o dieron positivo y no saben cómo proceder. En resumen, cuestiones que no requieren atención a domicilio”, comenta Rolón.

Para hacer frente a esa demanda, esa empresa, como otras, tuvo que reforzar el plantel de los médicos en cabina, que son quienes evalúan la urgencia de los llamadas, a fin de poder brindar esa contención socio sanitaria a los clientes que tienen duda sobre cómo manejarse en tal o cual situación vinculada con el Covid.

Desde el 20 del mes pasado las llamadas por atención a domicilio crecieron exponencialmente

A la explosión de demanda de atención médica domiciliaria se le suma la escasez de recurso humano para darles solución. “Así como la gente se está enfermando o tiene que aislarse por haber sido contacto estrecho, también los paramédicos, choferes y el resto de nuestro personal se ve afectado por la pandemia. Esto hace que por momentos algunas empresas tengamos hasta un tercio menos de gente que lo normal”, cuenta desde una de las firmas del sector.

También desde la cámara empresaria pusieron de manifiesto esta situación. “Es importante recordar que los contagios y aislamientos también afectan al personal de salud, generando importantes bajas transitorias en los equipos de trabajo y afectando la atención diaria”, señalaron desde la FEM.

Para descomprimir la situación, controlar el aumento de contagios y limitar al máximo las internaciones y fallecimientos, desde la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria recomendaron a la población seguir respetando las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias y cumplir con el programa de vacunación.

“En contextos de alta demanda como el actual es muy importante respetar el uso responsable del sistema de urgencias y emergencias, utilizando las líneas de contacto de riesgo de vida únicamente para tal fin y no para solicitar otros servicios o realizar reclamos”, remarcaron desde la entidad.